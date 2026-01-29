Sénégal: Un officiel insiste sur les enjeux de l'investissement dans le capital humain

Dakar — La Déclaration de la nouvelle politique nationale de la population, présenté jeudi au cours d'un atelier de restitution et de partage, vise le renforcement de l'investissement dans le capital humain, érigé en priorité nationale dans la mise en oeuvre des politiques de développement, a-t-on appris de ses concepteurs.

"Pour relever ces défis et davantage tirer profit de la fenêtre d'opportunité démographique déjà ouverte depuis 1999 par la capture du 'dividende démographique', le Sénégal devra renforcer les investissements destinés à l'amélioration du capital humain", a déclaré Mouhamadou Bamba Diop secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

"Cette forte évolution de la population renseigne sur l'ampleur et la variété des défis démographiques auxquels le Sénégal doit faire face les années à venir. Ils portent essentiellement sur la forte croissance démographique, entrainant un taux de dépendance élevé, l'accès limité à l'éducation et aux services de santé, la pauvreté persistante et surtout rurale et les inégalités territoriales marquées par l'urbanisation rapide et les besoins d'infrastructures et d'emplois", a expliqué M. Diop.

Le secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération prenait part à atelier de restitution de la troisième édition de la Déclaration de politique de population (DPP) du Sénégal.

Il a rappelé qu'un des piliers de la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029 porte sur le développement du capital humain et l'équité sociale avec comme objectif de transformer la structure démographique jeune en un moteur de croissance.

D'après Mouhamadou Bamba Diop, "il est important de noter que d'importants progrès en matière de recul de la mortalité, d'allongement de l'espérance de vie et de baisse de la fécondité ont été réalisés avec la mise en oeuvre de Programmes quinquennaux d'actions et d'investissements prioritaires (PAIP)".

"Ces performances ont permis d'accélérer significativement la transition démographique au Sénégal. Toutefois, le rythme de croissance rapide de la population reste élevé", de 4,9 millions en 1976 à plus de 18 millions en 2023, a-t-il relevé, citant les résultats du dernier recensement.

Selon Caroline Muller représentante résidente adjointe du Fonds des Nations unies pour la population (UINFPA, en anglais), ce rapport de la Déclaration de la politique nationale de population (DPNP) "vise à ouvrir des perspectives nouvelles avec la génération actuelle et future, pour un monde meilleur [dans lequel] tous les choix en matière de santé de la reproduction sont valables auprès des communautés et en particulier celles vulnérables".

Pour ce faire, elle invite les agences soeurs de l'UNFPA, les autres partenaires techniques et financiers, les membres de la société civile, les ministères, les acteurs de développement, la population elle-même ainsi que toutes les parties prenantes à "adopter une approche participative et collaborative afin d'atteindre les objectifs de cette DPNP".

Dans cette perspective, il est attendu des acteurs concernés qu'ils s'inscrivent dans une approche multisectorielle, afin d'atteindre les résultats escomptés de l'application des orientations de cette Déclaration de la politique nationale de population.