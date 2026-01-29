Ethiopie: Ethio Telecom a généré 85 milliards de birrs de chiffre d'affaires au cours du premier semestre.

Addis-Abeba — Au cours du premier semestre de l'exercice fiscal éthiopien, Ethio Telecom a réalisé 85 milliards de birrs de revenus, enregistrant une hausse significative de 37 % par rapport à la même période l'an dernier.

La directrice générale d'Ethio Telecom, Frehiwot Tamru, a présenté aujourd'hui aux médias le bilan semestriel de l'entreprise, mettant en avant les avancées significatives dans la transformation numérique du pays et le chemin parcouru vers une « Éthiopie numérique ».

Elle a annoncé que l'entreprise compte désormais 87 millions de clients, fruit d'une stratégie centrée sur l'accessibilité technologique et l'inclusion numérique.

Frehiwot a précisé que le plan stratégique d'Ethio Telecom reste résolument axé sur l'inclusion, avec des projets ciblant les zones rurales et en développement, afin de permettre à tous les citoyens de participer pleinement à l'économie numérique.

Au cours du semestre, l'entreprise a étendu ses services 4G LTE à 133 nouvelles villes, portant à 1 069 le nombre total de localités couvertes par la 4G à travers le pays.

Pour renforcer la qualité et l'ampleur du réseau, 278 nouvelles stations mobiles ont été mises en service, dont 130 dans des zones rurales, permettant à 102 Woredas et 332 Kebeles de bénéficier d'une connectivité moderne.

Parallèlement, des travaux d'extension du réseau de fibre optique ont été entrepris afin d'améliorer la vitesse et la qualité de l'Internet.

Ces avancées confirment le rôle de leader d'Ethio Telecom dans le processus de transformation numérique de l'Éthiopie.

La plateforme de paiement mobile Telebirr a également enregistré un succès remarquable en matière d'inclusion financière.

Avec environ 1,9 billion de birrs de transactions traitées au cours du semestre, la plateforme compte désormais 58,6 millions d'abonnés.

Frehiwot Tamru a souligné que Telebirr joue un rôle crucial dans l'économie nationale, en facilitant notamment 16 millions de dollars de transferts de fonds internationaux, consolidant ainsi sa position en tant que pilier de l'écosystème financier du pays.