Burkina Faso: Concurrence déloyale dans le secteur de l'hôtellerie - Les villas meublées illégales fermées

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme à travers sa direction générale du tourisme, a organisé une opération de contrôle et de fermeture des appartements meublés exerçant dans l'illégalité, mercredi 28 janvier 2026, à Ouagadougou.

Après maintes sensibilisations des gérants sur l'illégalité des appartements meublés, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers sa Direction générale du tourisme (DGT) est passé à l'étape supérieure.

En effet, la direction générale du tourisme, à la tête d'une délégation composée du conseiller technique du ministre chargé du Tourisme, de la directrice générale du tourisme et de contrôleurs a organisé une opération de contrôle et de fermeture des sites illégaux, mercredi 28 janvier 2026, à Ouagadougou.

Au quartier Kalgondin, deux sites ont été fermés. Le promoteur du premier site de villa meublée, François kaboré, a confié avoir entamé les formalités pour régulariser son activité en vain, jusqu'à la fermeture de sa villa.

« Mon entreprise est scellée et je n'ai plus le temps à perdre. Je vais me rendre à la direction générale du tourisme pour me conformer, car je perds de la clientèle », at-il avoué. Au 2e site, le promoteur, Soumaîla Guira, a relaté avoir tous ses documents mais a manqué de temps pour les soumettre au ministère. Il s'est engagé à se rendre à la direction générale du tourisme pour se mettre à jour.

Plus de 250 villas meublées recensées dans 8 villes

Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme, Abdoulaye Djoni, conseiller technique, a expliqué que cette opération entre en droite ligne avec la vision du patron du département. En effet, il a révélé qu'elle fait suite à une opération, de recensement, de sensibilisation et de contrôle, menée durant la période du 30 juin au 22 août 2025 dans huit localités du Burkina. Il s'agit de Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Banfora, Ouahigouya, Kaya et Fada-N'gourma.

M. Djoni a relevé que plus de 250 villas meublées ont été recensées.

Il a précisé que pour la ville de Ouagadougou, le contrôle a été effectif pour 100 villas meublées, parmi lesquelles 2 seulement sont en règle. Il a rassuré que l'opération de contrôle et de fermeture va continuer dans les autres villes concernées.

« Cette étape concerne les appartements meublés mais les jours à venir, elle va s'étendre aux hôtels classiques, résidences, restaurants de tourisme », a-t-il annoncé. Pour cela, il a lancé un appel aux acteurs à se munir des autorisations recommandées pour exercer leur métier. Abdoulaye Djoni a rassuré les promoteurs qu'au bout de 1 mois, ils peuvent entrer en possession de leurs autorisations de conformité.