Burkina Faso: Campagne de solidarité D£m£ Sira - Saïdou Bikienga apporte 60 tonnes de vivres et des effets d'habillement

28 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adama Sedgo

Le tradipraticien de Nagréongo, El hadj Saïdou Bikienga, a remis le mercredi 28 janvier 2026, dans son village, 60 tonnes de vivres et 250 balles d'habits au gouvernorat d'Oubri comme contribution à la campagne nationale de solidarité D£m£ Sira.

La campagne nationale de solidarité D£m£ Sira tire vers sa fin, prévue pour le 31 janvier 2026. A quelques jours, les dons continuent d'affluer. Ce mercredi 28 janvier 2026, une délégation d'autorités régionales d'Oubri était dans la commune de Nagréongo pour recevoir un don du tradipraticien, El hadj Saïdou Bikienga. Sa contribution est composée de 60 tonnes de vivres et 250 balles d'effets d'habillement. « Les habits proviennent d'un ami qui vit aux Etats-Unis d'Amérique.

Quant au maïs, c'est ma contribution personnelle », a-t-il détaillé. Pour lui, ce geste vient en appui aux efforts fournis par le gouvernement dans la prise en charge des Personnes déplacées internes (PDI) et celles vulnérables.

« Je suis un fils de ce pays, donc je dois faire ce que je peux pour soutenir ceux qui sont dans le besoin », a-t-il justifié. Le donateur a rappelé que depuis plusieurs années, le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire avec pour conséquences les déplacements des populations. « Même ici, nous avons reçu plusieurs personnes déplacées internes.

Je me suis battu pour que ces personnes ne manquent pas de nourriture. Tant que je mange, aucune PDI ne doit dormir à jeun. Aujourd'hui avec l'amélioration de la situation sécuritaire, beaucoup sont repartis chez eux », a-t-il ajouté. El hadj Bikienga a invité les Burkinabè à cultiver la solidarité, l'union et l'amour. Il a émis le souhait de voir la paix revenir définitivement au Burkina Faso afin que chaque PDI reparte dans sa localité d'origine.

Le représentant du gouverneur d'Oubri, Ibrahim Boly, a rappelé que le donateur du jour n'est pas à son premier geste. « Il est l'exemple palpable de la solidarité dans la région. Ses bienfaits vont au-delà des frontières de la région », a-t-il loué.

Il a traduit la gratitude des responsables régionaux et des plus hautes autorités du pays à El hadj Bikienga pour ce geste noble. « Il n'y a pas de petits gestes. Que chacun apporte sa contribution minime soit-elle. C'est ensemble, main dans la main que nous allons cultiver cette solidarité prônée par les hautes autorités du pays à travers la campagne D£m£ Sira », a-t-il lancé comme appel aux Burkinabè.

