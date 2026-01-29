Ethiopie: Le ministre des Finances encourage une intégration énergétique à l'échelle régionale.

Addis-Abeba — Lors de la 27e réunion ministérielle de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique (HoAI) à Mogadiscio, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné le rôle essentiel de l'intégration énergétique pour la croissance et la stabilité régionales, appelant à un soutien soutenu.

Cette réunion de haut niveau, réunissant des ministres des Finances et des partenaires majeurs au développement, a mis l'accent sur l'accélération du financement de l'accès à l'énergie et le renforcement des connexions régionales.

Lors des discussions, le ministre Ahmed Shide a présenté une vision de prospérité partagée basée sur la coopération énergétique, mettant en avant son rôle central en tant que pilier de la stabilité et du développement dans la Corne de l'Afrique.

Il a exposé l'ambitieux Pacte national pour l'énergie de l'Éthiopie, une feuille de route stratégique nécessitant plus de 9 milliards de dollars pour garantir un accès universel à l'électricité d'ici 2030.

Le ministre a également souligné les avancées significatives du pays dans le développement des énergies renouvelables et son engagement constant à renforcer les interconnexions régionales grâce à des infrastructures partagées.

La réunion a réaffirmé l'importance cruciale du secteur énergétique, avec un engagement des partenaires à exploiter les opportunités régionales et à mobiliser les investissements du secteur privé afin de combler le déficit énergétique.

De nouveaux financements ont été confirmés pour établir des interconnexions électriques avec la Somalie et le Soudan du Sud, en s'appuyant sur les connexions existantes et réussies avec le Soudan, Djibouti et le Kenya.

Les participants ont également reconnu le potentiel transformateur du Grand barrage de la Renaissance comme moteur de développement durable et de renforcement régional.

Des représentants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne ont réaffirmé leur soutien à des initiatives telles que la Mission 300, visant à promouvoir l'accès universel à l'énergie.

Pour assurer une mise en oeuvre harmonieuse, les ministres ont convenu de créer un comité de haut niveau chargé d'harmoniser les politiques et de faciliter l'intégration énergétique régionale.

La session s'est conclue par un dîner officiel organisé par le président somalien, offrant une occasion supplémentaire de renforcer les relations diplomatiques entre les participants de l'initiative.