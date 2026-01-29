Madagascar: Meeting de Nantes 60 m haies - Sidonie Fiadanantsoa renoue avec la victoire

La hurdleuse malgache a signé un retour gagnant sur la scène internationale en s'imposant sur le 60 m haies lors du meeting indoor de Nantes, avec un chrono de 8"15, effaçant ainsi la déception de Tokyo.

Quelques mois après une élimination prématurée en séries du 100 m haies lors des Championnats du monde de Tokyo en septembre dernier, Sidonie Fiadanantsoa a retrouvé le chemin du succès. La sprinteuse malgache s'est illustrée le week-end dernier au meeting indoor de Nantes, en remportant le 60 m haies avec autorité.

Sur la piste du Stadium Pierre-Quinon, Sidonie a franchi la ligne en 8"15, au terme d'une course très disputée. Elle a dû livrer une intense bataille face à la Française Clara Ingoglia, deuxième en 8"16 et auteure d'un nouveau record personnel. La Suissesse Larissa Bertenyi complète le podium avec un chrono de 8"21.

Le record du monde féminin du 60 m haies en salle est détenu par la Bahaméenne Devynne Charlton, qui a couru en 7"65 lors des Championnats du monde en salle à Glasgow (Royaume-Uni) le 3 mars 2024.

Avec son temps de 8"15 à Nantes, Sidonie Fiadanantsoa est à 0,50 seconde du record planétaire.

Cette première victoire à Nantes marque un tournant important dans la saison de la Malgache, qui retrouve confiance et sensations en ce début de saison. Un succès encourageant, symbole de résilience et de détermination de l'athlète.