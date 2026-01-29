Afrique: Badminton/Championnats d'Afrique - Quatre badistes en lice à Gaborone

29 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Première sortie. Madagascar sera représenté par quatre joueurs aux championnats d'Afrique de badminton qui se dérouleront du 9 au 15 février à Gaborone, capitale botswanaise. Trois joueurs locaux, en l'occurrence Irina Razakasoavina du MB2ALL, Herizo Rakotoarinivo de l'ABC Vakinankaratra et Tokinirina Razafimandimby alias « Joy » du MB2ALL, renforcés par l'expatrié de Lyon, Lalaina Ramanana Rahary, y défendront les couleurs nationales. Ce dernier avait déjà représenté le pays l'an passé au sommet africain à Douala, au Cameroun. Il avait atteint les huitièmes de finale.

Les athlètes financeront eux-mêmes l'intégralité de leur participation à cette compétition continentale. L'équipe malgache débutera par les épreuves par équipes, qui s'étaleront du 9 au 11 février. S'enchaîneront par la suite les épreuves individuelles en simple et en double du 12 au 15 février.

«Nous avons déjà fait la demande de visa en ligne. Nous n'attendons plus que la confirmation du billet d'avion d'un des joueurs», a confié le président de la Fédération malgache de badminton, Jean Aimé Ravalison. La délégation de Madagascar devrait quitter le pays un ou deux jours avant la compétition.

