Madagascar: Rugby à XV - Février sous haute tension pour le trio de tête

Le calendrier est désormais connu et il annonce un mois de février brûlant pour les amateurs de l'ovale. Club Étoile d'Andranomanalina ou CEA, le club omnisports des forces armées ou Cosfa et Fitambaran'ny Tanoran'i Manjakaray ou FTM, solides leaders du championnat de Madagascar de rugby à XV, vont se croiser à tour de rôle au stade Makis d'Andohatapenaka dans des affiches qui pèseront lourd dans la course au titre. Trois clubs, trois ambitions et une seule place au sommet.

La première affiche majeure est programmée le 8 février, avec le choc entre le CEA et le Cosfa. Un duel aux allures de finale avant l'heure. Au-delà de la lutte pour la première place, l'enjeu est aussi symbolique. Invaincu depuis le début de la saison, le CEA entend poursuivre sa domination face aux militaires, tandis que le Cosfa vise clairement la revanche après sa courte défaite du mois de décembre.

Lors du match de défi disputé le 21 décembre, dans le cadre de la célébration du 125e anniversaire du rugby à Madagascar, le CEA s'était imposé 25-22. Une rencontre intense où les militaires avaient pourtant viré en tête à la pause (16-9), avant de céder face au réalisme d'Andranomanalina en seconde période. L'essai décisif de Laou et la maîtrise du money time avaient fait la différence. Un revers encore en travers de la gorge du Cosfa, d'autant plus que l'équipe n'était pas au complet ce jour-là.

«Ce sera un match de revanche. Nous tâcherons d'être à la hauteur et de jouer avec rigueur pour ne pas commettre les mêmes erreurs», confie Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach du COSFA. En face, le discours est plus détaché. « La pression est du côté des militaires », estime Jean-Yves Randriamalala, joueur du CEA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si le CEA et le Cosfa focalisent l'attention en début de mois, FTM, champion de Madagascar en titre, n'est pas en reste. Le 22 février, FTM retrouvera le Cosfa dans une affiche aux allures de règlement de comptes.

Les deux formations se connaissent parfaitement. FTM avait décroché le titre national face aux militaires (34-31) au mois d'avril, avant de s'incliner de justesse en Coupe de Madagascar au mois de septembre de l'an dernier, 40-39.

Une autre rencontre

très attendue, les retrouvailles FTM-CEA, est programmée le 8 mars, dans un contexte particulier. Plusieurs joueurs clés de Manjakaray ont rejoint Andranomanalina en début de saison, donnant à ce duel une dimension émotionnelle supplémentaire.

Au classement provisoire, le CEA mène la danse, suivi de près par le Cosfa, tandis que FTM reste en embuscade. Une chose est sûre : le futur champion de Madagascar 2026 sortira de ce trio. Février pourrait bien désigner le véritable patron du rugby malgache.

Calendrier

5e journée - 1er février : Mang'Art vs USA, USCAR vs TAM, TFMA vs TFA5e journée - 8 février : FFFB vs STM, FTM vs UASC, COSFA vs CEA6e journée - 15 février : USCAR vs Mang'Art, TAM vs UASC, TFA vs USA6e journée - 22 février : FFFB vs CEA, TFMA vs STM, FTM vs COSFA7e journée - 1er mars : TFMA vs FFFB, USCAR vs TFA, COSFA vs TAM7e journée - 8 mars : STM vs USA, Mang'Art vs UASC, FTM vs CEA8e journée - 15 mars : Mang'Art vs CEA, USCAR vs TFMA, COSFA vs TFA8e journée - 22 mars : STM vs UASC, FTM vs TAM, FFFB vs USA