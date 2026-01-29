Madagascar: L'État consolide la mission des journalistes publics

Supervisée par le ministère de la Communication et de la Culture (MCC), une formation de deux jours, organisée par la Direction des Études et des Formations en Multimédia (DEFOM), s'est tenue hier et se termine ce jour à Maibahoaka-Ivato, à Analamanga. Cette initiative, placée sous la conduite du journaliste Ferdinand Ratsimbazafy, s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et vise à consolider les compétences des journalistes publics tout en réaffirmant leur mission de service public.

Destinée aux agents de l'État de la Direction de la Communication et de la Culture (DRCC) Analamanga, la session combine apports théoriques et exercices pratiques. Les participants abordent les fondamentaux du métier, l'éthique journalistique, les techniques d'écriture médiatique et les normes appliquées aux supports visuels.

La première journée a été consacrée aux fondements du service public de l'information et à la relation entre médias publics et intérêt général, tandis que la seconde se focalise sur les aspects techniques de l'audiovisuel, tels que l'utilisation de la caméra, le choix des images et les techniques de reportage radiophonique.

Cette formation marque également le lancement d'un programme appelé à être déployé dans d'autres régions, avec l'ambition de repositionner la DEFOM comme un pôle national de référence en matière de formation aux médias. Dans un environnement médiatique en constante mutation, les participants sont formés à maîtriser les nouveaux outils de production de l'information, y compris le multimédia et les formats innovants comme les podcasts, tout en respectant les principes fondamentaux de déontologie et d'éthique journalistique.

Longtemps négligée, la formation professionnelle dans le secteur des médias retrouve aujourd'hui une place centrale à travers cette initiative. Si elle s'adresse prioritairement aux journalistes de l'administration publique, elle pourrait, à terme, inclure également les professionnels du secteur privé. Comme l'a rappelé Ferdinand Ratsimbazafy, le journalisme est un apprentissage permanent, qui doit continuellement s'adapter aux réalités du terrain et aux évolutions du paysage médiatique.