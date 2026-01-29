Ile Maurice: Un policier agressé par des individus récalcitrants

Une vive altercation impliquant plusieurs personnes en état d'ébriété s'est produite aux petites heures du matin, ce jeudi 29 janvier, au Casino de Curepipe. Un policier affecté au Prosecutor's Office de Curepipe, qui assurait un service supplémentaire sur les lieux, est intervenu après que cinq individus - deux hommes et trois femmes - ont tenté d'accéder à l'établissement sans se soumettre aux procédures d'enregistrement obligatoires.

Selon les informations recueillies, le groupe, qui semblait en état d'ébriété, aurait refusé de présenter leur pièce d'identité à la demande des agents de sécurité. La situation aurait rapidement dégénéré en altercation verbale, avant qu'un des hommes ne tente d'agresser un agent de sécurité et ne bouscule violemment un autre membre du personnel.

Le policier présent est intervenu pour calmer les esprits et empêcher une agression. Toutefois, l'autre homme du groupe se serait alors montré agressif envers le policier et le personnel de sécurité. Les deux individus auraient été escortés vers la sortie avec l'aide des agents de sécurité, tout en proférant des injures dans un lieu public.

Malgré les avertissements du policier pour trouble à l'ordre public, l'un des hommes aurait quitté les lieux en compagnie d'une femme. Au cours de l'intervention, une des femmes du groupe se serait dirigée vers le policier et l'aurait saisi violemment et l'aurait secoué avec agressivité déchirant ainsi sa chemise. L'agent a subi une légère blessure au pouce gauche.

La suspecte a été informée qu'elle serait poursuivie pour agression sur un agent de l'autorité civile dans l'exercice de ses fonctions et pour trouble à l'ordre public. Deux personnes - un homme et une femme ont été conduites au poste de police de Curepipe pour les besoins de l'enquête.

Une troisième femme a accompagné volontairement les policiers. Les uniformes endommagés ont été versés au dossier à titre de pièces à conviction. Les agents de sécurité présents lors des faits ont été identifiés comme témoins. Une enquête est en cours.