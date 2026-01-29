Ile Maurice: Port - Les syndicats prêts à soumettre leurs propositions à Paul Bérenger

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement portuaire, une troisième séance de consultation avec les syndicats a eu lieu le 26 janvier. Cette réunion visait à impliquer pleinement l'ensemble des parties prenantes dans la mise en oeuvre des décisions adoptées par le Comité interministériel, présidé par le Premier ministre (PM) adjoint, Paul Bérenger. L'objectif est d'assurer une transition harmonieuse vers un port modernisé et plus performant.

Du côté des syndicats, notamment la plateforme syndicale Joint Negotiating Panel de la Cargo Handling Corporation Ltd, après avoir assisté à la réunion en début de semaine, l'exécutif se réunira afin d'examiner les observations et propositions à soumettre.

Selon le président de la plateforme, Gérard Bertrand, la réunion avec le PM adjoint a permis de faire le point sur plusieurs enjeux. «Le PM adjoint a été à l'écoute. Nous avons exposé les défis auxquels nous faisons face et retracé l'historique du port. Au niveau syndical, nous sommes en colère face au traitement des travailleurs portuaires. Ils apportent pourtant une contribution essentielle : ils assurent la gestion des conteneurs, dont le volume a augmenté.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les syndicats se disent également opposés à la construction d'un deuxième terminal. «Avec le volume actuel, il n'est pas possible d'opérer deux terminaux. Cela ne fonctionnera pas», soutient Gérard Bertrand.

«Nous allons examiner tous les points avec lesquels nous ne sommes pas d'accord et formuler des propositions dans les jours à venir au PM adjoint», a-t-il déclaré.