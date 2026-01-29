Ile Maurice: Une adolescente de 15 ans portée manquante

La Mauritius Police Force a lancé un avis de recherche suite à la disparition d'une adolescente de 15 ans, signalée manquante depuis le dimanche 4 janvier 2026.

Il s'agit de Chloé Naomie Grand-Jean, étudiante, résidant à Chebel, Beau-Bassin. Selon les informations, la jeune fille mesure environ 1m70, est de corpulence moyenne et de teint clair.

Au moment de sa disparition, elle portait une robe bleue, un blazer ainsi qu'une paire de sandales de couleur crème. Les autorités indiquent qu'elle est saine d'esprit.

Toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider à la retrouver est priée de contacter immédiatement la Police Information Room aux numéros 999, 468 0034 ou 468 0035, ou de se rendre au poste de police le plus proche.

La police sollicite la collaboration du public afin de retrouver l'adolescente dans les plus brefs délais.