Ethiopie: Le pays, pilier stratégique de la diplomatie régionale, selon l'ambassadeur de Suède.

Addis-Abeba — La Suède réoriente activement son partenariat historique avec l'Éthiopie, délaissant l'aide au développement classique au profit d'un cadre renforcé axé sur le commerce et l'investissement, afin de valoriser le potentiel économique croissant du pays.

À l'occasion des célébrations du 70e anniversaire de Rotary Éthiopie, Magnus Lennartsson, ambassadeur de Suède en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, a livré le discours principal, rendant hommage à sept décennies d'engagement humanitaire exemplaire.

Dans son intervention, il a mis en avant la profondeur des relations historiques et politiques entre Stockholm et Addis-Abeba, qu'il a qualifiées de pilier fondamental de l'implication stratégique de la Suède en Afrique de l'Est.

L'ambassadeur a souligné une évolution marquée des relations bilatérales, indiquant que la coopération fondée sur l'aide traditionnelle cède progressivement la place à un partenariat axé sur les échanges commerciaux et les investissements.

Il a salué la performance économique remarquable de l'Éthiopie, la présentant comme un facteur déterminant de l'intérêt croissant des entreprises et investisseurs suédois désireux de s'engager sur un marché en pleine expansion.

Selon lui, l'Éthiopie s'impose comme un partenaire clé pour la Suède dans un environnement géopolitique régional de plus en plus complexe et concurrentiel.

Il a réaffirmé l'engagement ferme de son gouvernement à travailler étroitement avec l'Éthiopie au sein des cadres multilatéraux, tout en soulignant que la solidité de cette coopération repose avant tout sur le renforcement des échanges humains, vecteurs de prospérité partagée et de compréhension mutuelle.

Se projetant vers l'avenir, l'ambassadeur Lennartsson s'est montré résolument optimiste quant aux perspectives du partenariat éthiopo-suédois, exprimant sa conviction que cette relation continuera de se développer dans de nombreux secteurs au cours des prochaines années.

La cérémonie revêtait également une dimension personnelle pour le diplomate, dont l'engagement avec Rotary remonte à 1989, année où il a bénéficié d'une bourse prestigieuse de Rotary International.

Il a exprimé sa reconnaissance profonde pour cette opportunité, qu'il a décrite comme une étape déterminante ayant contribué à façonner son parcours et sa carrière en diplomatie internationale.