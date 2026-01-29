Ethiopie: La politique économique claire et pragmatique du pays produit des résultats concrets - PDG de l'EIH

L'adoption par l'Éthiopie d'un cadre de politique économique clair et pragmatique a généré des gains macroéconomiques concrets : Brook Taye, PDG d'Ethiopian Investment Holdings (EIH).

Ces résultats concrets se traduisent notamment par un doublement du produit intérieur brut et du revenu par habitant au cours des cinq dernières années, a-t-il précisé.

S'exprimant ce jour à Bahirdar, lors de la Conférence sur l'État de droit et la résolution alternative des différends en faveur d'une paix et d'un développement durables, le PDG a expliqué que l'une des avancées majeures du gouvernement depuis 2018 avait été de mettre un terme à des décennies d'ambiguïté idéologique, au profit d'une vision économique claire et alignée sur les réalités du pays.

Il est revenu sur les anciens débats opposant capitalisme et socialisme, qu'il a qualifiés de source de confusion. Selon lui, dès son entrée en fonction en 2018, le gouvernement a fait de la clarification stratégique une priorité.

Cette orientation s'est d'abord matérialisée à travers l'Agenda de réforme économique national (Homegrown Economic Reform Agenda), qui a identifié sans détour les principaux freins structurels de l'économie, notamment la rareté des devises, la forte inflation, les déficits en matière d'emplois et les insuffisances statistiques.

Brook Taye a indiqué que cette approche reposait sur quatre axes simples, soulignant que la reconnaissance lucide de ces contraintes avait permis aux responsables politiques d'élaborer des réponses pragmatiques et réalisables.

Il a ajouté que le pragmatisme avait été au coeur des réformes, permettant à l'Éthiopie de privilégier l'efficacité des politiques publiques plutôt que des considérations idéologiques.

Selon le PDG d'EIH, cette démarche a renforcé la résilience de l'économie face aux chocs internes et externes, tout en préservant la dynamique de croissance.

À titre d'exemple, il a cité la maîtrise de l'inflation, qui est passée de 34 % à 9,7 % en l'espace d'un an, parallèlement à la poursuite de grands projets d'infrastructures et industriels.

Brook Taye a également souligné l'importance d'abandonner une vision conflictuelle entre les secteurs public et privé, affirmant que chacun joue un rôle distinct mais complémentaire dans le développement économique.

Cette coopération, selon lui, a permis d'accélérer l'exécution des projets et d'améliorer leur efficacité.

Enfin, il a rappelé que la clarté des politiques ne suffit pas à elle seule, insistant sur la nécessité de disposer d'institutions solides et de compétences professionnelles capables de soutenir une croissance durable à long terme.