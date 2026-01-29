Madagascar: Série de vols de plantes - La gendarmerie stoppe deux trafiquants

À Itaosy, deux jeunes hommes ont été interpellés par la gendarmerie alors qu'ils s'introduisaient dans une propriété privée pour y dérober des plantes ornementales.

Les faits se sont produits mardi vers 23 h 30 à Ankaraoka, fokontany Vonelina, dans la commune de Fiombonana. Alertée par un riverain, la gendarmerie a dépêché une patrouille du poste d'Ankadimanga, qui a surpris les deux suspects dans la cour d'une villa inoccupée. Les jeunes hommes se sont rendus sans opposer de résistance.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ils projetaient de s'emparer de plusieurs plantes ornementales prisées, notamment des dieffenbachias, géraniums, chlorophytums, arbres parapluie, aloès, agaves et autres espèces décoratives, dont un baobab nain. D'après un voisin, les lieux auraient été repérés plus tôt dans la journée, les suspects attendant la nuit pour agir.

Aucune surveillance

Âgés de 21 ans et domiciliés à Marobiby, les deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue. La propriétaire de la maison, résidant à Bemasoandro, a indiqué que la villa n'était occupée que le week-end et ne faisait l'objet d'aucune surveillance régulière. Aucun outil n'a été retrouvé sur les suspects, ce qui laisse penser à une tentative opportuniste.

Du côté de la gendarmerie, on observe une recrudescence des vols de plantes et de fleurs, alimentée par l'engouement croissant pour les espèces ornementales. Les jardins privés, souvent peu sécurisés, constituent des cibles privilégiées. Les plantes les plus rares ou décoratives sont particulièrement recherchées, car elles peuvent être revendues rapidement sur des circuits informels.

L'enquête se poursuit afin de déterminer si les deux jeunes hommes agissaient de manière isolée ou s'ils étaient liés à un réseau plus structuré.