Afrique de l'Est: La disparition de six Malgaches signalée

Six compatriotes se sont volatilisés à Maurice depuis quelques jours et l'affaire suscite une vive inquiétude. Selon Radio One, un directeur de compagnie âgé de 41 ans a donné l'alerte.

Six travailleurs malgaches, âgés de 22 à 43 ans, logeaient dans un dortoir à Baie-du-Tombeau et n'ont plus donné signe de vie depuis le 12 janvier. Tous avaient rejoint l'île en règle, munis d'un permis de travail valable trois ans. Depuis, aucun contact n'a été établi.

L'affaire a tout d'un fait divers qui secoue les esprits. Les disparitions se sont produites soudainement, le dortoir est resté désert et les familles se sont retrouvées plongées dans l'angoisse. Les enquêteurs ont ouvert une investigation, mais aucune piste solide n'a émergé jusqu'ici.

Au sein de la diaspora, la colère a éclaté. Certains affirment que les Malgaches travaillent avec sérieux et endurance, mais que, sur place, des employeurs bafouent les règles et se croient tout permis. D'autres dénoncent un système où les plaintes s'accumulent sans jamais trouver d'écho, ce qui laisse les travailleurs exposés aux abus de certains patrons sans scrupules.