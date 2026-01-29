Afrique de l'Est: La disparition de six Malgaches signalée

29 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Six compatriotes se sont volatilisés à Maurice depuis quelques jours et l'affaire suscite une vive inquiétude. Selon Radio One, un directeur de compagnie âgé de 41 ans a donné l'alerte.

Six travailleurs malgaches, âgés de 22 à 43 ans, logeaient dans un dortoir à Baie-du-Tombeau et n'ont plus donné signe de vie depuis le 12 janvier. Tous avaient rejoint l'île en règle, munis d'un permis de travail valable trois ans. Depuis, aucun contact n'a été établi.

L'affaire a tout d'un fait divers qui secoue les esprits. Les disparitions se sont produites soudainement, le dortoir est resté désert et les familles se sont retrouvées plongées dans l'angoisse. Les enquêteurs ont ouvert une investigation, mais aucune piste solide n'a émergé jusqu'ici.

Au sein de la diaspora, la colère a éclaté. Certains affirment que les Malgaches travaillent avec sérieux et endurance, mais que, sur place, des employeurs bafouent les règles et se croient tout permis. D'autres dénoncent un système où les plaintes s'accumulent sans jamais trouver d'écho, ce qui laisse les travailleurs exposés aux abus de certains patrons sans scrupules.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.