Madagascar: Mangarivotra - La route du nouveau gymnase réouverte aux piétons

Le projet de construction du complexe multisports, situé entre le stade Rabemananjara et le lycée Philibert Tsiranana à Mangarivotra, a provoqué la fermeture de la route communale en bitume, sur cette partie de la ville depuis 2019.

La circulation des véhicules et des piétons n'était plus possible en raison des travaux de fondation de cette grande infrastructure sportive sur l'asphalte. Les usagers et surtout les élèves du lycée ont été ainsi obligés de faire un grand détour pour aller à l'école.

Face à la nécessité d'utiliser cette route entre le lycée Philibert Tsiranana et le complexe multisports, le nouveau directeur régional de la jeunesse et des sports Boeny a décidé de rouvrir cette route communale. Ce, à la suite d'une descente sur place, mercredi dernier. Lors de sa visite, il a également inspecté les travaux du complexe sportif et échangé avec le responsable du chantier pour évaluer l'avancement du projet.

« La route, fermée depuis 2019, sera rouverte dans quarante cinq jours, en priorité aux piétons, aux cyclistes et aux motos seulement. Des travaux de sécurisation des équipements et matériels dans l'enceinte du nouveau bâtiment multisports vont être réalisés pour protéger les matériels et le site. La circulation est strictement interdite aux bajajs ou tricycles », a fermement précisé le directeur, Sadroudine Moustafa.

La construction du nouveau complexe multisports Arena à Mangarivotra a accusé un retard de trois ans par rapport à la date initiale. Il a finalement débuté en 2023, si la démolition de l'ancien gymnase couvert a eu lieu en octobre 2019.

Les terrains extérieurs traversés par les câbles, ainsi que les courts de tennis autour du chantier, ont également été détruits dans le cadre du projet. La construction du complexe a entraîné la fermeture de la route et l'interdiction de circulation pour les voitures, les piétons et les motos entre l'infrastructure et le lycée.

Les habitants de la ville, les élèves et les usagers de deux-roues se réjouissent déjà de la prochaine réouverture de cette ruelle. Le long détour pour rejoindre le lycée, ainsi que les laboratoires et bureaux administratifs de Mangarivotra, appartiendra bientôt au passé.