Ile Maurice: Robert Hungley plaide pour l'égalité des genres

Le vice-président de la République, Robert Hungley, a pris la parole lors de la Journée mondiale des religions 2026, qui s'est tenue le 18 janvier au centre de conférence bahá'í, à Belle-Rose.

S'exprimant autour du thème Repenser la justice pour un monde où prévaut l'égalité des genres, le vice-président a rappelé que les femmes et les filles affrontent des obstacles systémiques à l'échelle globale et également à Maurice. Parmi les constats soulevés : les violences domestiques, sexistes et sexuelles. Robert Hungley a déclaré : «En 2024, une Mauricienne sur quatre déclarait avoir été victime d'une forme de violence basée sur le genre.»

Robert Hungley a également mis en avant les inégalités économiques, soulignées par l'Organisation internationale du travail : «Des écarts salariaux moyens de 23 % ont été constatés.»

Enfin, la sous-représentation des femmes au pouvoir et dans les postes à responsabilité a également été évoquée : «Les femmes occupent seulement 27 % des sièges parlementaires mondiaux et 16,6 % localement.» Dans son intervention, il a aussi insisté sur le rôle essentiel des femmes - qu'elles soient à l'avant-plan ou en coulisses - pour diriger, défendre, préserver, perpétuer et transformer.

Aleeyah Lallmohamed, représentante du Conseil des religions, a, quant à elle, souligné que là où l'égalité des genres prévaut, la paix dure davantage, la sécurité s'accroît et les États se stabilisent.