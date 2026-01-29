Ile Maurice: Robert Hungley plaide pour l'égalité des genres

29 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Le vice-président de la République, Robert Hungley, a pris la parole lors de la Journée mondiale des religions 2026, qui s'est tenue le 18 janvier au centre de conférence bahá'í, à Belle-Rose.

S'exprimant autour du thème Repenser la justice pour un monde où prévaut l'égalité des genres, le vice-président a rappelé que les femmes et les filles affrontent des obstacles systémiques à l'échelle globale et également à Maurice. Parmi les constats soulevés : les violences domestiques, sexistes et sexuelles. Robert Hungley a déclaré : «En 2024, une Mauricienne sur quatre déclarait avoir été victime d'une forme de violence basée sur le genre.»

Robert Hungley a également mis en avant les inégalités économiques, soulignées par l'Organisation internationale du travail : «Des écarts salariaux moyens de 23 % ont été constatés.»

Enfin, la sous-représentation des femmes au pouvoir et dans les postes à responsabilité a également été évoquée : «Les femmes occupent seulement 27 % des sièges parlementaires mondiaux et 16,6 % localement.» Dans son intervention, il a aussi insisté sur le rôle essentiel des femmes - qu'elles soient à l'avant-plan ou en coulisses - pour diriger, défendre, préserver, perpétuer et transformer.

Aleeyah Lallmohamed, représentante du Conseil des religions, a, quant à elle, souligné que là où l'égalité des genres prévaut, la paix dure davantage, la sécurité s'accroît et les États se stabilisent.

Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.