Afrique: Côte d'Ivoire - La SAPH annonce l'acquisition des parts sociales de la Société Civile Agricole du Sud-Ouest.

La Société Africaine de Plantation d'Hévéas (SAPH) a annoncé le 28 janvier 2026 l'acquisition des parts sociales de la Société Civile Agricole du Sud-Ouest (SCASO) visant à renforcer sa position de leader du caoutchouc naturel durable en Côte d'Ivoire.

Selon M. Thierry Serres Directeur Général de la SAPH, cette acquisition rentre dans le cadre de la stratégie de croissance agricole à la suite du partenariat commercial qui unissait déjà les deux sociétés depuis près de 15 ans.

De l'avis de M. Serres, la société SCASO dispose d'une concession de 2 871 hectares dont près de 1 500 hectares plantés en hévéas limitrophe du site SAPH de Rapides Grah. Il ajoute que la SCASO a, depuis sa création, joué un rôle important dans la recherche et le développement hévéicole en Côte d'Ivoire.

« SAPH accueille dans sa famille ce nouvel actif et son personnel, et entend développer les activités de la SCASO en renouvelant son verger hévéicole et en apportant de la diversification avec de nouvelles parcelles de palmier » a affirmé M. Serres. Selon lui, le site sera aussi utilisé comme un pôle d'accueil des planteurs privés de la région.

« Le processus d'intégration opérationnelle entre les deux sociétés est déjà entamé et sera finalisé dans le courant de l'année 2026 » a révélé le Directeur Général de la SAPH.