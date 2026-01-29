Sénégal: Dépôt des états récapitulatifs annuels des sommes versées - La Direction générale des impôts et des domaines annonce la prorogation du délai

29 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Dans un communiqué de presse, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) informe les usagers de la prorogation du délai de dépôt des états récapitulatifs annuels des sommes versées (salaires et tiers) au titre de l'exercice 2025 jusqu'au 31 mars 2026.

A cet effet, renseigne la même source, un nouveau lien d'accès sera mis à disposition afin de vous permettre à souscrire aux déclarations annuelles.

Toutefois, précise la Dgid, les régularisations prévues à l'article 186 du Cgi doivent faire l'objet de déclaration et de paiement au plus tard le 15 février 2026.

