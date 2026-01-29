Togo: Entretien entre les chefs de la diplomatie togolaise et israélienne

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, s'est entretenu jeudi avec son homologue israélien, Gideon Saar, à Jérusalem.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations diplomatiques entre le Togo et Israël, deux États qui entretiennent des liens étroits depuis l'accession du Togo à l'indépendance.

À l'issue de l'entretien, le chef de la diplomatie israélienne a salué l'amitié entre les deux pays ainsi que le soutien exprimé par Lomé à la suite des événements du 7 octobre.

« J'ai remercié Robert Dussey pour son amitié et pour le soutien du Togo. Nous avons évoqué la menace commune que représente le terrorisme pour l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient, ainsi que les moyens de le combattre efficacement », a déclaré Gideon Saar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les discussions ont également porté sur les enjeux sécuritaires internationaux. Le ministre israélien a souligné sa position ferme concernant le programme nucléaire iranien, affirmant que Iran ne devait pas accéder à l'arme nucléaire. « Le régime le plus dangereux du monde ne doit pas obtenir l'arme la plus dangereuse », a-t-il insisté, appelant à une vigilance accrue de la communauté internationale.

Au-delà des questions de sécurité, cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale. Les relations entre Lomé et Jérusalem reposent sur une collaboration active dans plusieurs domaines clés, notamment l'agriculture, la santé et la formation.

Israël accompagne depuis plusieurs années le Togo dans le développement de techniques agricoles modernes, le renforcement des capacités médicales et la formation de cadres togolais.

Cette visite confirme la solidité du partenariat entre les deux pays et leur engagement à approfondir une coopération fondée sur la confiance, la solidarité et des intérêts stratégiques partagés.