Togo: La Kéran aura son pont, moderne de surcroît

29 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

« 2,2 milliards de Fcfa pour un pont moderne dans la région de la Kéran ». Moderne, précise bien Eco & Finances paru jeudi.

De quoi rassurer. On aurait en effet été très inquiet d'apprendre qu'en 2026, l'État s'apprête à inaugurer un pont artisanal, tressé à la main entre deux réunions de chantier.

Derrière cette précision un brin redondante, le message est sérieux. Il s'agit d'un ouvrage d'envergure destiné à désenclaver la zone de la Kéran et à fluidifier les échanges commerciaux.

Autrement dit, permettre aux personnes et aux marchandises de circuler sans devoir négocier avec les caprices de la saison des pluies ou la patience des vieux bacs fatigués.

Eco & Finances rappelle d'ailleurs que ce pont n'est pas un cas isolé. Plusieurs infrastructures sont en chantier ou annoncées, avec la même ambition : relier, ouvrir, connecter. Une politique de désenclavement qui, sur le papier, promet des gains en temps, en sécurité et en activité économique.

Lire l'article original sur Togonews.

