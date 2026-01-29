Sénégal: Le mausolée et le puits de Mame Diarra Bousso, lieux de toutes les convergences à Porokhane

Porokhane — Les fidèles mourides continuent de converger vers le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1866) à Porokhane (centre), pour se recueillir et rendre hommage à la mère du fondateur du mouridisme, dans le cadre du Magal qui commémore ce jeudi cette figure féminine marquante de l'islam sénégalais.

Des milliers de fidèles, venus de diverses localités du pays et de la diaspora, ont également pris d'assaut le puits autrefois fréquenté par Sokhna Diarra Bousso, considéré comme une source d'eau bénite.

Dès les premières heures de la journée de jeudi, de longues files de pèlerins se sont formées devant le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso, dans l'enceinte de la grande mosquée de Porokhane.

Munis de foulards et de chapelets pour certains, les fidèles s'y succèdent dans le recueillement pour accomplir leur "ziara", faire des prières et des invocations.

A quelques mètres de ce site, une autre file impressionnante attire l'attention du visiteur.

Des hommes et des femmes, portant des bidons ou de petits récipients, patientent pour puiser l'eau du puits de Sokhna Mame Diarra Bousso, réputée pour ses "nombreuses vertus spirituelles".

Selon le gardien du site, Ibrahima Ndiaye, l'histoire de ce puits remonte à plusieurs décennies et demeure intimement liée à la mémoire et à l'héritage spirituel de Sokhna Mame Diarra Bousso.

"Depuis toujours, les fidèles viennent chercher cette eau avec foi, convaincus de ses bienfaits", a-t-il expliqué.

Les disciples mourides, à l'image de Sokhna Maï Bitèye, venue de Thiès, soutiennent avoir ressenti un "profond soulagement" après avoir bu l'eau du puits.

"Je me sens apaisée et rassurée. C'est une grâce pour nous, fidèles mourides, de pouvoir accomplir ce geste ici à Porokhane", a-t-elle confié à un reporter de l'APS.

Le grand Magal de Porokhane commémore, depuis 1951, la vie et l'oeuvre de Sokhna Mame Diarra Bousso, figure emblématique de l'islam sénégalais et symbole de piété, de patience et de dévotion.