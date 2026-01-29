Togo: Ca chauffe au Niger

29 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Des tirs nourris et de fortes explosions ont été entendus près de l'aéroport international de Niamey dans la nuit de mercredi à jeudi, dans ce que deux sources sécuritaires ont qualifié d'« attaque terroriste ». Le calme est revenu dans la capitale jeudi matin.

Jeudi, les écoles et commerces étaient ouverts et la population circulait normalement, à l'exception d'une zone bouclée autour de l'aéroport, fortement sécurisée par les forces de défense.

Les sources ont indiqué que la sécurité avait été renforcée après une alerte interne faisant état d'une attaque imminente. Elles ont précisé qu'un stock d'environ 1 000 tonnes d'uranium, entreposé à l'aéroport, n'avait pas été touché.

Cet uranium, sous forme de « yellowcake », avait été transféré fin 2024 depuis la mine de Somair à Arlit vers Niamey pour exportation, après la prise de contrôle du site par les autorités nigériennes au détriment du groupe français Orano.

Aucune réaction officielle n'était disponible dans l'immédiat. Le Niger, comme ses voisins sahéliens, fait face depuis plusieurs années à des attaques de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

