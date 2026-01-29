Togo: Agriculture durable - Des experts européens et africains en concertation à Lomé

29 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Lomé accueille jeudi une rencontre internationale dans le cadre du projet CHAIN (Cooperation for Holistic Agriculture Innovation and Nets in Sub-saharan Africa), réunissant des partenaires européens (Allemagne, Roumanie, Pologne) et africains (Togo, Kenya, Nigeria).

CHAIN est une initiative internationale de coopération académique et scientifique visant à renforcer les capacités des établissements d'enseignement supérieur agricoles en Afrique subsaharienne.

Il met l'accent sur l'innovation, le transfert de technologies, la modernisation des curricula et le développement de réseaux durables entre universités africaines et européennes.

CHAIN encourage une approche intégrée de l'agriculture, prenant en compte la durabilité environnementale, la résilience face aux changements climatiques, la sécurité alimentaire et l'insertion professionnelle des diplômés.

À travers des échanges d'expertise, des formations conjointes, des ateliers scientifiques et des partenariats académiques, le projet ambitionne de former une nouvelle génération d'acteurs capables de transformer durablement les systèmes agricoles africains.

Via ce projet, le Togo entend répondre aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique en misant sur l'innovation, la technologie et la coopération internationale.

Tagged:
