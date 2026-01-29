Cote d'Ivoire: Le pays - Il y a 45 ans disparaissait Jean-Baptiste Mockey, figure de la santé publique ivoirienne

Il y a exactement 45 ans, le jeudi 29 janvier 1981, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses serviteurs de l'État dans des circonstances tragiques. Jean-Baptiste Mockey, alors ministre de la Santé publique, décédait à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il se rendait à une séance du Conseil des ministres à Abidjan.

Selon les témoignages recueillis à l'époque, le drame s'est produit aux environs de 8h30, à moins de deux kilomètres de sa résidence de Grand-Bassam, qu'il venait de quitter. Le véhicule officiel du ministre, une Mercedes, est entré en collision avec une camionnette bâchée de marque Toyota, en provenance d'Abidjan. Cette dernière assurait le ravitaillement en poissons congelés du lycée de Grand-Bassam.

La violence du choc a été fatale aux deux conducteurs, celui de la camionnette et le chauffeur du ministre, qui ont perdu la vie sur le coup. Grièvement blessé, Jean-Baptiste Mockey a été extrait du véhicule puis transporté d'urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville, où il a succombé peu après son admission, malgré les efforts du personnel médical.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette disparition brutale avait profondément ému la nation ivoirienne. Jean-Baptiste Mockey était reconnu comme un homme engagé, dont l'action à la tête du ministère de la Santé publique s'inscrivait dans une dynamique de renforcement du système sanitaire et d'amélioration de l'accès aux soins pour les populations.

Quarante-cinq ans après, le souvenir de cet homme d'État demeure vivace dans la mémoire collective. Son parcours, marqué par le sens du devoir et le dévouement à la chose publique, continue d'inspirer les générations actuelles et futures de responsables publics.

En rappelant les circonstances de sa disparition, cette date anniversaire invite à un devoir de mémoire, mais aussi à une réflexion sur la sécurité routière et la fragilité de la vie humaine. Jean-Baptiste Mockey reste, pour beaucoup, le symbole d'un engagement politique et social interrompu trop tôt, mais dont l'héritage demeure.