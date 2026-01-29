Cote d'Ivoire: Accès aux logements sociaux - Des syndicats du ministère de l'Urbanisme attirent l'attention du ministre Moussa Sanogo

Le président de la Fédération des syndicats du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Fesy-Mclu), Adou Etekou Eloi, a invité le nouveau ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, à se pencher sur leur sort en vue de trouver une solution idoine à leurs difficultés. Il a fait ce plaidoyer le jeudi 29 janvier 2026, lors d'un point-presse dans les locaux dudit ministère à Abidjan-Plateau.

« Monsieur le ministre, les agents de votre département ministériel, à travers la Fesy-Mclu, portent une plateforme revendicative légitime qui, à ce jour, n'a pas encore trouvé de réponses concrètes », a lancé Adou Etekou Eloi, précisant que l'objectif n'est pas de faire un bras de fer avec le ministre, mais plutôt l'alerter.

A l'en croire, cette plateforme revendicative porte notamment sur la question de la prime trimestrielle indiciaire conformément au décret N°94-528 du 21 septembre 1994 ; de l'accès aux logements sociaux ; de la gestion équitable des réserves foncières appelées communément part sociale ; de la promotion interne et de la mise en place de projets immobiliers au profit des agents.

« Si des avancées importantes ont été enregistrées au profit des usagers, les agents du ministère restent, quant à eux, dans l'attente de mesures visant l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail », a insisté Adou Etekou Eloi.

Selon lui, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, incarne pour les agents, l'espoir d'un renouveau social, dans l'esprit de la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

La Fesy-Mclu félicite le ministre Moussa Sanogo pour sa nomination au sein du nouveau gouvernement et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa mission. « La Fesy-Mclu prend l'engagement solennel de vous accompagner dans un esprit de dialogue social, de responsabilité et de paix, afin de permettre aux agents de travailler dans la quiétude et de vivre dans la dignité », a déclaré le président de la Fesy-Mclu.

Par ailleurs, la Fesy-Mclu a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au ministre sortant, Bruno Nabagné Koné, pour le travail abattu au sein de ce département ministériel tout en lui souhaitent un plein succès dans ses nouvelles fonctions.