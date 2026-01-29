Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Le Campc et l'Esatic signent une convention de partenariat

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc) et l'Ecole supérieure africaine des Tic (Esatic) ont décidé de regarder désormais dans la même direction en ce qui concerne la formation et le management.

Cette décision a été matérialisée le mercredi 28 janvier 2026, dans les locaux d'Esatic, à Treichville, par la signature d'une convention cadre de partenariat entre les deux structures.

Cette convention, qui a été signée par les professeurs Joseph Kaudjhis et Adama Koné, respectivement directeur général du Campc et directeur général d'Esatic, vise à définir les principes généraux basés sur la formation initiale et continue ; le perfectionnement des enseignants et formateurs ; la recherche scientifique et l'innovation ; la mobilité académique, ainsi que la mutualisation encadrée des ressources pédagogiques et scientifiques.

Le directeur général du Campc, le professeur Joseph Kaudjhis, s'est félicité de la signature de cette convention qui vient apporter un plus à son institution. Aussi a-t-il rappelé que depuis sa création, le Campc a formé plus de 45 mille cadres des secteurs public et privé issus de plusieurs pays d'Afrique et du monde.

Ce partenariat ouvre les échanges d'expériences et de connaissances culturelles, scientifiques et techniques entre les administrations, les enseignants, les étudiants, ainsi que les personnels administratifs et techniques des deux institutions.

Une visite guidée des locaux de l'Esartic a mis fin à la cérémonie.