Cote d'Ivoire: Santé publique - La 73e Journée mondiale de la lèpre commémorée à Abengourou

Le district sanitaire d'Abengourou a servi de cadre, le 25 janvier 2026, à la commémoration de la 73e Journée mondiale de la lèpre. Cette journée, placée sous le signe de la sensibilisation et du dépistage précoce, s'est déroulée en présence du Dr Touré Gaoussou, Directeur départemental de la santé d'Abengourou, de Brou Marc, troisième adjoint au maire de la commune, de Tia Ousmane Touré, conseiller régional, ainsi que des représentants du Roi de l'Indénié et du préfet de région.

Dans son allocution, le Directeur départemental de la santé a exprimé sa gratitude aux autorités administratives, politiques et traditionnelles pour l'intérêt accordé à cette journée dédiée à la lutte contre la lèpre. Il a ensuite retracé l'historique de la maladie, rappelant la découverte, en 1873, du bacille responsable par le scientifique norvégien Gerhard Armauer Hansen.

Le Dr Touré Gaoussou a également expliqué le mode de transmission de la lèpre, précisant que le bacille se loge principalement dans la muqueuse nasale et les lésions cutanées, avant d'évoquer les principaux facteurs de risque.

« La lèpre est une ancienne maladie qui a longtemps causé tristesse et désolation dans de nombreuses familles. Mais grâce à l'avènement de son traitement, notamment la polychimiothérapie, elle se guérit aujourd'hui », a-t-il rassuré.

Toutefois, a-t-il souligné, la maladie demeure présente dans certains villages et campements. À l'échelle mondiale, environ 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. En Côte d'Ivoire, 584 nouveaux cas ont été enregistrés en 2024. À Abengourou, bien qu'aucun nouveau cas n'ait été détecté en 2025, trois patients sont actuellement sous traitement.

Le Directeur départemental de la santé a exhorté les populations à privilégier le dépistage précoce, en se rendant dans les centres de santé dès l'apparition des premiers signes, insistant sur l'importance d'une prise en charge rapide afin d'éviter les complications.

Les représentants du conseil régional et du conseil municipal ont, dans un même élan, réaffirmé leur soutien aux actions de lutte contre la lèpre dans le département. La cérémonie a pris fin par la remise de vivres et de non-vivres aux trois patients en traitement, en signe de solidarité et d'accompagnement social.