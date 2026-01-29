Djibouti: Le Premier Ministre regagne le pays en provenance de Djibouti

Son Excellence le Premier Ministre, professeur Kamil Idris, est rentré au pays Mercredi soir après une visite fructueuse d'une journée en République de Djibouti.

Il a été accueilli à l'aéroport international de Khartoum par plusieurs responsables de l'État. Au cours de la visite, Son Excellence a eu des entretiens bilatéraux avec le président de la République de Djibouti, Ismail Omer Guelleh, et le Premier ministre djiboutien, Abdel-Gader Kamil Mohamed, ayant porté sur le renforcement des perspectives de coopération entre les deux pays et les questions d'intérêt commun.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la coopération entre les deux pays, d'échanger leurs expériences dans le domaine des ports, de coordonner dans tous les domaines, d'activer les commissions techniques et celles de consultation, et de relancer les relations commerciales et économiques pour 'intérêt des deux pays et des deux peuples frères.