Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - La CGECI et le BIT renforcent les capacités des responsables de coopératives agricoles

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), avec le soutien du Bureau international du travail (BIT), renforce les capacités des responsables de coopératives agricoles des régions du Moronou et de la Nawa en matière de sécurité et santé au travail (SST). Cette initiative se déroule à travers une session de formation organisée du 27 au 29 janvier à Yamoussoukro.

Ce séminaire marque le lancement de la session pilote du programme de formation consacré aux éléments essentiels de la SST. Il constitue également une opportunité stratégique pour aborder des thématiques transversales telles que la justice sociale, les principes et droits fondamentaux au travail, la lutte contre le travail des enfants, ainsi que le droit à un environnement de travail sûr et sain.

À l'ouverture des travaux, Koffi Paul Angelor, coordonnateur national du projet ACCEL Africa (Accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants en Afrique), a indiqué que cette formation vise à renforcer les compétences des responsables de coopératives en matière de santé et de sécurité au travail. Selon lui, elle permettra aux coopératives d'être mieux outillées pour la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail.

Pour sa part, Ange Larie Lekeki, responsable qualité, santé et sécurité à la CGECI, a souligné que des formateurs de la Confédération ont été préalablement formés par le BIT à Turin, en Italie, sur les fondamentaux de la SST. Elle a précisé que, forte de cette expertise, la CGECI, en collaboration avec le BIT, a initié cette session de formation afin de promouvoir les bonnes pratiques de santé et de sécurité au travail au sein des entreprises agricoles, dans le but de réduire les risques professionnels et d'améliorer la performance globale.