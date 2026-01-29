Cote d'Ivoire: Ministère de l'Environnement et de la Transition économique - Abou Bamba prend officiellement fonction

Le nouveau ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, a officiellement pris fonctions le mercredi 28 janvier 2026, à la Tour A, au Plateau. Il a reçu les documents afférents à ses fonctions des marins du ministre sortant Assahoré Konan Jacques, qui préside désormais aux destinées du ministère des Eaux et Forêts.

Le ministre Abou Bamba a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, et au Premier ministre, Robert Beugré Mambé, pour la confiance placée en sa personne pour diriger ce département ministériel. « C'est un honneur mais surtout une lourde responsabilité envers la nation et envers les générations futures », a-t-il déclaré.

Il a également rendu un hommage au ministre sortant, Jacques Assahoré Konan, pour le travail abattu à la tête de ce département ministériel dans un contexte marqué par des défis environnementaux complexes. « Vos actions ont contribué à renforcer la place de l'environnement dans les politiques publiques », a insisté Abou Bamba, soulignant que la Côte d'Ivoire est riche de ses ressources naturelles, de sa diversité, de ses écosystèmes ainsi que de ses populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malheureusement, dit-il, ces richesses sont aujourd'hui mises à rudes épreuves. Car les effets des changements climatiques, la pression sur les écosystèmes, la pollution, la perte de biodiversité, l'érosion des terres ou encore l'orpaillage illégal sont plus que des menaces lointaines, ce sont des réalités quotidiennes auxquelles sont confrontées les populations.

« A la tête de ce ministère, je m'engage à consolider les acquis, à poursuivre les réformes engagées et oeuvrer avec détermination à l'atteinte des objectifs et la transition écologique », a promis Abou Bamba, exhortant ses nouveaux collaborateurs à continuer le travail dans un esprit de fraternité, de rigueur, d'innovation afin d'apporter des réponses durables aux défis auxquels le pays fait face.

Mais avant, le ministre sortant, Jacques Assahoré Konan a félicité son successeur pour sa nomination au sein du gouvernement. Il a surtout rappelé que les réformes engagées ont enregistré quelques avancées. Il s'agit, entre autres, de l'adoption du nouveau code de l'environnement en 2023, de l'adoption de la stratégie nationale intégrée, de la promotion de l'économie circulaire.

En effet, ces réformes ont été accompagnées d'une vaste dynamique de sensibilisation, de responsabilisation de l'ensemble des acteurs (administrations, collectivités territoriales, secteur privé, organisation de la société civile). « Je quitte ce département ministériel avec le sentiment du devoir accompli tout en sachant que l'action environnementale est un chantier permanent », s'est-il félicité, remerciant ses anciens collaborateurs pour leur soutien indéfectible.