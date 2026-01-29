Afrique: « Les coups de la vie tour » - Halte au harcèlement en milieu scolaire !

S'étendant sur la période allant du 25 janvier au 8 février, la 9e édition de la caravane littéraire annuelle initiée par l'écrivaine Anzata Ouattara, sillonnera Les villes de Bongouanou, Adzopé, Aboisso, Adiaké et Grand-Bassam.

Lancée officiellement le 23 janvier, au groupe scolaire les Lauréades à la Riviera-Faya, la 9e édition de la caravane littéraire "Les coups de la vie tour" se déroule autour du thème : « Le harcèlement en milieu scolaire : comprendre pour agir ».

Une thématique d'actualité et qui, selon l'initiatrice de la caravane, l'écrivaine Anzata Ouattara, interpelle et invite à la réflexion collective et surtout à l'action. « Protéger les enfants, préserver leur équilibre et leur dignité est une responsabilité partagée », a-t-elle souligné.

S'étendant sur la période allant du 25 janvier au 8 février, la caravane sillonnera les villes de Bongouanou, Adzopé, Aboisso, Adiaké et Grand-Bassam où elle connaitra son apothéose, avec un programme identique aux éditions précédentes : concours de dictée et de lecture, conférences suivies d'échanges, séances de dédicace, sketchs, prestation artistiques, jeux de culture littéraire, randonnées pédestres, fitness.

Elle entend toucher des dizaines milliers de jeunes qui auront l'opportunité de rencontrer des auteurs édités par les Editions Mouna dirigée par Anzata Ouattara, autrice de la saga littéraire éponyme, et qui porte l'événement.

Les lauréats des différents concours et leurs établissements seront récompensés avec des ouvrages. Aux établissements dont seront issus les gagnants des concours de dictée et de lecture, une bibliothèque équipée sera offerte avec l'appui de l'Unesco.

Depuis sa création, "Les coups de la vie tour" célèbre le livre, l'importance de la lecture, la beauté de la littérature, l'expression orale, l'écriture, ainsi que l'excellence dans les villes de l'intérieur du pays. La caravane a déjà visité une trentaine de villes et offerts environ 6000 ouvrages.

Si le directeur régional de la culture et de la Francophonie d'Abidjan, Touré AbdoulouKadri, a insisté sur l'importance de la lecture dans la construction intellectuelle des jeunes, Jean Bosco Ki, représentant spécial adjoint de l'Unesco en Côte d'Ivoire, lui, a salué les efforts d'Anzata Ouattara pour rapprocher le livre des populations.

A en croire l'auteure, cet engagement représente quelque part un devoir de reconnaissance envers l'Etat de Côte d'Ivoire. « En tant que récipiendaire pour l'année 2025 du Prix national d'excellence du Président de la République, il est de mon devoir de continuer à prôner l'excellence, à tous les niveaux, et de transmettre cette valeur essentielle à notre jeunesse », a-t-elle argué.