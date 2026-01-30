Burkina Faso: Dissolution des partis et formations politiques

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce jeudi, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a adopté plusieurs rapports et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et l'amélioration des conditions de vie du Peuple burkinabè, conformément à la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Au titre du Ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité, le Conseil a adopté un décret portant dissolution des partis et formations politiques au Burkina Faso ainsi qu'un projet de loi portant abrogation des lois encadrant leur fonctionnement, leur financement et le statut du Chef de file de l'opposition.

Selon le Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Émile ZERBO, « cette grande et importante décision s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et fait suite à un diagnostic profond du système partisan qui a relevé de nombreuses dérives dans l'application du régime juridique des partis et formations politiques de notre pays ».

Le Gouvernement estime que la multiplication des partis politiques a entraîné des dérives, favorisant la division des citoyens et fragilisant le tissu social. Cette mesure vise donc à préserver l'unité nationale, renforcer la cohérence de l'action gouvernementale, ouvrir la voie à une réforme du mode de gouvernance politique. Le décret adopté précise que le patrimoine des partis dissous soit dévolu à l'État. « Les projets de lois seront transmis à l'Assemblée législative de transition dans les meilleurs délais », a indiqué le Ministre d'État, Émile ZERBO.

Le Plan RELANCE, une feuille de route pour le développement au Burkina Faso

Pour le compte du Ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté plusieurs décrets dont celui portant adoption du « Plan RELANCE ». C'est le nouveau référentiel national de développement pour la période 2026-2030. Le « Plan RELANCE » est évalué à 36 000 milliards FCFA, a indiqué le Ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, qui souligne que près de deux tiers de ce volume financier doivent provenir des ressources souveraines.

Selon le Ministre NACANABO, ce Plan RELANCE repose essentiellement sur quatre piliers que sont :

la consolidation de la sécurité, la cohésion sociale et la paix ;

la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance ;

le développement du capital humain ;

le développement des infrastructures et la transformation structurante de l'économie.

Avec la mise en œuvre de ce nouveau référentiel de développement, le Gouvernement vise des objectifs majeurs, entre autres, la reconquête totale du territoire, la réduction du taux de pauvreté de 42% à 35%, l'amélioration de l'espérance de vie de 61 à 68 ans et le triplement de la capacité énergétique (de 685 MW à plus de 2 500 MW).

« Ce plan doit être considéré comme le plan de tous les Burkinabè. Sa réussite dépendra de la mobilisation communautaire et des évaluations annuelles », insiste le Ministre de l'Économie et des Finances.