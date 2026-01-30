Le 4e Forum des médias du REMAPSEN s'est ouvert à Cotonou, le jeudi 29 janvier 2026, sous le thème : « De la négligence à la mise en lumière : faire avancer l'agenda africain pour l'élimination des maladies tropicales négligées (MTN) ». Le top départ des travaux a été donné par la directrice adjointe de cabinet du ministre de la Santé du Bénin, Françoise Sybille Assevedo.

Cotonou abrite ainsi le 4e Forum des médias, coorganisé par le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN), l'ONG internationale Speak Up Africa, la Fondation Raoul Follereau, le bureau pays de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation Gates, les 29 et 30 janvier 2026, autour du même thème.

Les maladies tropicales négligées (MTN) constituent un groupe de maladies infectieuses causées par des virus, des bactéries ou des parasites. Elles demeurent un problème majeur de santé publique, affectant principalement les populations démunies vivant dans des zones sans accès adéquat à l'eau potable et à l'hygiène.

L'OMS en recense une vingtaine, parmi lesquelles la dengue, la filariose lymphatique (éléphantiasis), l'onchocercose (cécité des rivières), la schistosomiase (bilharziose), les géohelminthiases (infections par des vers intestinaux), la dracunculose (ver de Guinée), la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil), la leishmaniose, la lèpre, le trachome, l'ulcère de Buruli et le pian.

À l'ouverture des travaux, le président du REMAPSEN, Youssouf Bamba, a rappelé le rôle central des médias en tant qu'acteurs du changement sanitaire et social. « Vecteurs d'information, de sensibilisation et de mobilisation, les médias constituent un levier essentiel dans la lutte pour la protection de l'environnement et, par extension, dans la prévention et l'élimination des maladies tropicales négligées (MTN) », a-t-il soutenu.

La directrice adjointe de cabinet du ministre béninois de la Santé, Françoise Sybille Assevedo, s'est réjouie de la tenue de cet important forum au Bénin. Selon elle, les MTN affectent profondément la dignité et la santé des populations. « C'est une réalité douloureuse de santé publique pour des milliers de populations rurales vivant dans des conditions sanitaires, sociales et économiques précaires », a-t-elle déclaré.

Elle a invité les médias à déconstruire les préjugés, à lutter contre la stigmatisation et à interpeller les décideurs sur les enjeux liés aux maladies tropicales négligées. Pour elle, les médias sont des alliés actifs dans la sensibilisation de toutes les parties prenantes en vue d'éradiquer ces pathologies qui touchent au moins un milliard de personnes à travers le monde.

De son côté, la directrice du Partenariat et du développement à Speak Up Africa, Yaye Sophietou Diop, a également insisté sur le rôle stratégique des médias. « La presse a un grand rôle à jouer en intensifiant et en diversifiant les productions et articles sur ces thématiques afin d'améliorer les conditions de santé et de vie des populations africaines.

Par ailleurs, avec le retrait progressif des grands partenaires financiers, nos problématiques de santé doivent être réglées par nous-mêmes, Africains, et non en comptant uniquement sur les apports extérieurs. À travers des stratégies de communication adaptées, les médias peuvent véritablement lever les pesanteurs et les préjugés socioculturels », a-t-elle souligné.

Pour le représentant résident de l'OMS au Bénin, Dr Jean Konan, 22 pays ont déjà complètement éliminé au moins une MTN, et 99 % ont éliminé la dracunculose. « Parler des MTN, c'est parler des inégalités. Le rôle des médias est déterminant car, à travers vos récits poignants, vous pouvez humaniser ces pathologies et renforcer le plaidoyer auprès des partenaires, en cette période d'assèchement des financements », a-t-il conclu.

Le forum prendra fin le 30 janvier, date de célébration de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées.

En rappel, selon l'OMS, les MTN touchent plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde et causent environ 170 000 décès chaque année.