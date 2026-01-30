Cote d'Ivoire: Présentation des voeux 2026 - Le PDCI-RDA présent à la cérémonie

Yapo Yapo Calice a conduit la délégation du Pdci-Rda au Palais présidentiel.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, le jeudi 29 janvier 2026, les vœux du Nouvel An de l'Administration du territoire, des partis et groupements politiques ainsi que des Forces armées de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée à la salle des Pas Perdus du Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, dans une atmosphère solennelle et hautement politique.

À cette occasion, une importante délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), conduite par le chef du Secrétariat exécutif, Yapo Yapo Calice et la vice-présidente, Léopoldine Tiézan Coffi, a pris part à la cérémonie, traduisant la volonté du plus ancien parti politique ivoirien de demeurer un acteur majeur du jeu démocratique et institutionnel.

En s'associant à cette cérémonie républicaine, le Pdci-Rda a réaffirmé son attachement aux valeurs de paix, de dialogue politique et de stabilité institutionnelle. La présence de sa délégation, conduite par un haut responsable du parti, illustre la ligne politique prônée par la direction du Pdci-Rda : privilégier les cadres de concertation et contribuer à la consolidation de la démocratie ivoirienne.

Dans son allocution, le Président Alassane Ouattara a salué l'engagement du corps préfectoral, mais également celui des partis et groupements politiques, dans l'animation des Comités départementaux de sécurité (Cds), qu'il a qualifiés de véritables espaces de dialogue et de prévention des tensions. « Je vous félicite pour le rôle déterminant que vous jouez dans l'animation des cadres locaux de concertation, en particulier les Comités départementaux de sécurité », a déclaré le Chef de l'État.

Un message qui résonne particulièrement au sein du Pdci-Rda, dont les responsables locaux participent activement à ces cadres d'échanges à travers le pays. Le Chef de l'État a également encouragé les partis politiques à renforcer leur implication dans la gouvernance locale, en faveur d'une approche plus participative et inclusive. Une orientation qui rejoint les positions régulièrement défendues par le Pdci-Rda sur la nécessité d'associer davantage les populations à la conception et au suivi des politiques publiques.

Abordant le déroulement de l'élection présidentielle du 25 octobre et des élections législatives du 27 décembre 2025, Alassane Ouattara a félicité les administrateurs territoriaux et les acteurs politiques pour leur contribution à des scrutins apaisés. « Vous avez su rassurer les populations et préserver la paix et la cohésion sociale », a-t-il souligné.

Prenant la parole au nom du corps préfectoral, des partis et groupements politiques, le préfet de région d'Abengourou, Kouadio Kouassi Eugène, a assuré que les Cds seront davantage renforcés en 2026 pour lutter contre les grands fléaux sociaux.

Dans ce contexte, le Pdci-Rda, par la voix de ses représentants, entend continuer à jouer son rôle de force politique responsable, engagée dans la préservation de la paix, la lutte contre l'insécurité et le renforcement de la gouvernance démocratique en Côte d'Ivoire.