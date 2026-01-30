Cote d'Ivoire: Vol par ruse - Une femme interpellée à Bouaké

À la suite d'une plainte déposée par dame K. A. au commissariat du 4e arrondissement de Bouaké contre la nommée K. F. pour le vol d'une somme de 500 000 Fcfa ainsi que de deux robes, la présumée spécialiste du vol par ruse a été interpellée le mercredi 28 janvier 2026, au marché de ladite ville, lors d'une opération dénommée Épervier XI.

Une perquisition menée au domicile de la mise en cause a permis aux forces de l'ordre de retrouver la somme de 560 000 Fcfa ainsi que les deux robes, conformément aux déclarations de la victime.

La somme de 500 000 Fcfa, déduite du montant retrouvé, ainsi que les tenues ont été restituées à la plaignante.

Selon la Direction générale de la police nationale (Dgpn), K. F. a été déférée devant le parquet afin de répondre de ses actes.