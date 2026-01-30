A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 29 janvier 2026, l'indice BRVM Prestige de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte progression de 1,40%.

Cet indice voit son nombre de points se hisser à 148,98 contre 146,93 la veille. Les autres indices bien qu'en vert sont loin derrière. L'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,88% à 172,32 points contre 170,81 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a gagné de 0,82% à 362,09 points contre 359,14 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal est stationnaire à 236,03 points contre 236,02 points précédemment. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) progresse de 0,82% à 139,43 points contre 138,30 points la veille.

La valeur totale des transactions est toujours au-dessus du milliard FCFA, s'établissant à 1,375 milliard FCFA contre 1,327 milliard FCFA la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 113,785 milliards, se situant à 13 960,701 milliards FCFA contre 13 846,916 milliards FCFA le 28 janvier 2026. Quant à celle du marché des obligations, elle connait une baisse de 4,702 milliards, passant de 11 350,642 milliards FCFA la veille à 11 351,829 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 480 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 5,97% à 3 815 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 5,94% à 2 050 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,17% à 3 050 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (plus 4,22% à 1 730 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,34% à 1 515 FCFA), ETI Togo (moins 4,17% à 23 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 1 450 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,93% à 2 815 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,99% à 2 960 FCFA).