Afrique: La Planification et l'Agriculture au Comité de pilotage du projet HISWACA

29 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)

Porté par l'impératif de fiabilisation des données nationales, Pacôme Kossy Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, a activement pris part, ce vendredi 23 janvier 2026, à la session du Comité de pilotage du projet HISWACA (Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre).

Cette rencontre, présidée par Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, a permis de dresser un état d'avancement de cette initiative visant à optimiser la qualité et la comparabilité des statistiques officielles.

Pour le département de l'Agriculture, ce projet constitue un levier déterminant pour la réalisation d'enquêtes sectorielles approfondies et le renforcement des capacités techniques indispensables au pilotage des politiques publiques.

Au cours des échanges, l'accent a été mis sur la nécessité d'une appropriation interinstitutionnelle forte et d'une coordination accrue pour garantir la pérennité des outils de collecte.

Les travaux se sont conclus par l'adoption du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2026, actant une étape majeure vers une gestion plus scientifique et performante des ressources agricoles, au service de la souveraineté alimentaire de notre pays.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.