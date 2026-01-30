Afrique: La Planification et l'Agriculture au Comité de pilotage du projet HISWACA

Porté par l'impératif de fiabilisation des données nationales, Pacôme Kossy Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, a activement pris part, ce vendredi 23 janvier 2026, à la session du Comité de pilotage du projet HISWACA (Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre).

Cette rencontre, présidée par Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, a permis de dresser un état d'avancement de cette initiative visant à optimiser la qualité et la comparabilité des statistiques officielles.

Pour le département de l'Agriculture, ce projet constitue un levier déterminant pour la réalisation d'enquêtes sectorielles approfondies et le renforcement des capacités techniques indispensables au pilotage des politiques publiques.

Au cours des échanges, l'accent a été mis sur la nécessité d'une appropriation interinstitutionnelle forte et d'une coordination accrue pour garantir la pérennité des outils de collecte.

Les travaux se sont conclus par l'adoption du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2026, actant une étape majeure vers une gestion plus scientifique et performante des ressources agricoles, au service de la souveraineté alimentaire de notre pays.