Maroc: Sahara marocain - L'Union européenne s'aligne sur le plan d'autonomie proposé par le pays

La 15e session du Conseil d'Association entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, achevée jeudi dans la capitale belge, marque un tournant politique majeur dans le dossier du Sahara marocain.

À l'issue des travaux, les 27 ont adopté une position commune considérant qu'« une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables » pour le règlement définitif de ce différend régional.

Cette nouvelle orientation a été formalisée dans un Communiqué conjoint signé par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, à l'issue de cette session du Conseil d'Association UE-Maroc.

Dans ce document, l'Union européenne reprend à son compte l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies invitant l'ensemble des parties à « participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc », en vue de parvenir à une solution politique définitive.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'UE s'est, par ailleurs, félicitée de la volonté du Maroc « d'expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait », soulignant ainsi la crédibilité et le caractère pragmatique de l'initiative marocaine.

Le Communiqué conjoint salue également l'adoption de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité, qui appuie pleinement les efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour faciliter les négociations, en se fondant sur le plan d'autonomie présenté par Maroc.

Si plusieurs États membres de l'Union européenne avaient déjà exprimé, ces dernières années, un soutien explicite à la marocanité du Sahara et à l'Initiative d'autonomie, la position désormais adoptée au niveau communautaire constitue une avancée fondamentale. Elle consacre un consensus des 27 États membres autour d'une solution réaliste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur l'autonomie sous souveraineté marocaine.

Cette évolution s'inscrit dans la dynamique internationale impulsée par le Roi Mohammed VI en faveur de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, dynamique confortée par l'adoption, le 31 octobre 2025, de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Au-delà de sa portée politique, cette nouvelle position européenne devrait insuffler un élan renouvelé aux relations entre Union européenne et le Royaume du Maroc, notamment à l'approche des prochaines échéances bilatérales et dans la perspective de la consolidation d'un partenariat stratégique renforcé entre les deux parties.