Sénégal: Show des légendes du hip-hop - Le PBS donne rendez-vous à ses fans pour 'un moment de communion', samedi

Dakar — Deux membres du mythique groupe de rap sénégalais Positive Black Soul (PBS), Didier Awadi et Duggy Tee, vont animer, samedi soir, au Théâtre national Daniel-Sorano de Dakar, la deuxième édition du Show des légendes du hip-hop, un évènement qu'ils présentent comme "un moment de communion, de retrouvailles et de célébration".

Rencontrés au Studio Sankara, au quartier Sicap Amitié 2 de Dakar, où ils se sont retrouvés pour une répétition, les deux rappeurs emblématiques du PBS et pionniers du hip-hop sénégalais se montrent très enthousiastes pour cet évènement. Ils souhaitent son niveau artistique "plus relevé" que celui de la première édition, qui a eu lieu en novembre 2024.

"C'est un vrai plaisir et un honneur pour nous d'être choisis parmi les légendes du hip-hop [pour animer le show de samedi]. C'est surtout un moment de rencontre et de fête entre le public et nous", a dit Didier Awadi, saluant l'initiative du producteur Safouane Pindra d'organiser cette manifestation musicale.

Awadi et Duggy Tee disent, d'ailleurs, considérer Pindra comme "une légende de la production hip-hop".

Le PBS veut élever le niveau artistique du Show des légendes du hip-hop. D'intenses répétitions sont organisées en présence des musiciens attendus à ce spectacle musical. Ils se préparent à la qualité du live en même temps.

"On veut donner un très bon show. La deuxième édition doit être meilleure que la première", assure Didier Awadi, rappelant que la précédente édition a suscité un vif engouement du public, dont une partie ne pouvait accéder à la salle de spectacle faute de places.

Le PBS promet d'interpréter des classiques emblématiques du groupe, devenus de véritables hymnes pour plusieurs générations. "Il y a des morceaux que le public adore. Nous sommes obligés de les jouer. Nous le ferons avec plaisir", promet Awadi.

Concernant le parcours du Positive Black Soul, les deux rappeurs disent que le groupe de rap ne pouvait imaginer l'ampleur de son impact sur la musique sénégalaise. Au fil des ans et des décennies, le PBS est devenu un acteur majeur du hip-hop, et de la musique en général.

"Nous écrivions nos textes dans notre chambre, à la Sicap Amitié 2", se souvient Awadi, ajoutant : "Nous ne savions pas que cela aurait un impact en Afrique, en Europe ou aux États-Unis."

Pour eux, la musique a toujours été un outil d'expression sociale, politique et citoyenne. "Nos textes parlent de chômage, de jeunesse, d'injustice sociale, etc. Malheureusement, ces problèmes sont toujours là. Ce n'est pas de la prophétie, c'est la réalité, qui persiste d'ailleurs", dit Duggy Tee.

"Chaque génération a ses réalités. La nôtre a été plus militante que les suivantes, lesquelles ont leurs propres priorités. L'engagement n'est pas une obligation, c'est un choix personnel", analyse le camarade d'Awadi, exhortant les jeunes rappeurs à être "sincères et responsables".

"Le PBS, c'est plus qu'un groupe. C'est un esprit et une façon de penser. Nos personnalités sont moins importantes que celle du PBS", dit Deug E Tee, un avis que partage Didier Awadi.

Les deux rappeurs envisagent d'effectuer des tournées et de produire de nouveaux titres, voire un nouvel album, au cours de cette année.