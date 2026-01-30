Sénégal: Serigne Guèye Diop réaffirme le soutien de l'État aux filières locales de production

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à renforcer la protection de la production nationale à travers des mesures de régulation des importations sur certains produits de grande consommation, dans une perspective de consolider la souveraineté alimentaire et de soutenir les filières locales.

S'exprimant lors d'une rencontre avec la presse, il a indiqué que les importateurs de riz étaient désormais tenus d'acheter en priorité la production locale avant toute autorisation d'importation de riz brisé. Cette mesure, selon lui, vise à "écouler les stocks nationaux tout en garantissant des débouchés stables aux producteurs sénégalais".

Évoquant la filière horticole, Serigne Guèye Diop est revenu sur la campagne d'oignons de l'année dernière, rappelant que "le Sénégal avait pu rester neuf mois sans importer d'oignons grâce à la performance de la production locale".

"Cette année, nous sommes presque arrivés à 75 % de taux de couverture pour l'oignon", a-t-il précisé, ajoutant qu'à l'horizon 2027, "nous visons l'autosuffisance en pommes de terre et en oignons".

Le ministre a fait savoir que l'interdiction d'importation du riz brisé a récemment été levée, tout en rassurant sur la disponibilité des stocks.

"Le Sénégal consomme environ 100 000 tonnes de riz par mois et nous disposons actuellement d'un stock de 400 000 tonnes", a-t-il indiqué, soulignant que cette marge de sécurité permet de répondre à la demande nationale.

S'agissant de l'arachide, il a relevé une forte production cette année, précisant que "l'exportation n'a pas été interdite ; il a été toutefois souhaité de permettre d'abord à la Sonacos et aux huiliers nationaux de s'approvisionner".

Serigne Guèye Diop a également annoncé que le Sénégal se prépare à développer les exportations de l'arachide, notamment vers la Chine, dans une logique d'ouverture maîtrisée des marchés. Il a réaffirmé la volonté de l'État de concilier "compétitivité, souveraineté alimentaire et promotion du consommer local".