Sénégal: Transition énergétique - Le secteur privé national invité à saisir les opportunités de la finance verte

La directrice du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts Madeleine Diouf Sarr a appelé, jeudi, les acteurs du secteur privé national à se mobiliser pour un meilleur accès aux services et produits financiers mis en place par la finance verte dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.

"Les opportunités, les services et produits financiers (prêts, investissements, crédits) existent effectivement dans ce domaine, notamment à travers le Fonds vert pour le climat, qui dispose de guichets dédiés au secteur privé", a-t-elle dit.

Madeleine Diouf Sarr, intervenait, lors d'une cérémonie intitulée "La matinée de l'innovation climatique du secteur privé", organisée en collaboration avec le cabinet African Loop Consulting et d'autres partenaires

"Ces guichets permettent la mise en place de lignes de crédit, de prêts, de garanties, mais aussi la participation au capital d'une entreprise, appelée +equity+", a-t-elle expliqué en présence de plusieurs acteurs du secteur privé national,

Elle a également signalé la mise en place, à travers la finance verte, "d'appuis financiers sous forme de subventions pour le secteur privé".

Madeleine Diouf Sarr a indiqué que le Sénégal a déjà bénéficié des Fonds de la finance verte à travers la Banque agricole qui a pu mobiliser près de 40 millions d'euros auprès du Fonds vert pour le climat.

"Cette enveloppe a servi à la mise en place d'une ligne de crédit ciblant principalement le secteur privé dans le but de renforcer la résilience de l'agriculture au changement climatique et générer des bénéfices économiques pour les acteurs concernés", a expliqué Mme Sarr.

La directrice du cabinet African Loop Consulting, Taman Mhoumadi, s'est réjouie de la tenue de cette rencontre, dont l'objectif "est de créer un cadre de dialogue entre acteurs du secteur privé, du secteur public et de la société civile autour de la Contribution déterminée au niveau national et des politiques climatiques du pays".

"Cet événement constitue une première étape pour favoriser les échanges entre ces différents acteurs mais aussi construire des solutions communes", a-t-elle souligné, insistant sur l'impératif d'aller vers "des actions collectives" face aux enjeux climatiques.

Mme Mhoumadi a invité les acteurs du secteur privé à "s'impliquer davantage en faveur d'une action climatique plus efficace et inclusive".

Des chercheurs, entrepreneurs et acteurs de la société civile ont animé, à cette occasion, différents panels centrés sur les stratégies d'innovation climatique du secteur privé, les enjeux du dérèglement climatique et le financement des startups vertes.

La finance verte désigne l'ensemble des services et produits financiers destinés à favoriser la transition énergétique et à lutter contre le réchauffement climatique.