Algérie: L'Ecrivain franco-algérien Boualem Sansal élu membre de l'Académie française

29 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Académie française a annoncé sur son site Internet l'élection, jeudi, de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal au fauteuil numéro 3 de cette institution chargée de contribuer au perfectionnement et au rayonnement du français.

Selon la même source, M. Sansal a été élu au premier tour en remportant 25 des 26 voix exprimées - l'institution comprend 40 membres. Un bulletin nul a été dénombré.

Il rejoint les Immortels comme l'avait fait le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor (1906-2001), élu membre de l'Académie française le 2 juin 1983.

Âgé de 81 ans, Boualem Sansal va occuper le siège numéro 3 de l'institution, qui est resté vacant depuis la mort de l'historien Jean-Denis Bredin en 2021.

Boualem Sansal a été placé en détention pendant près d'un an en Algérie pour "atteinte à l'unité nationale", "pratiques de nature à nuire à l'économie nationale", etc.

L'Algérie lui reprochait d'avoir dit à un média français d'extrême droite que le pays avait hérité, sous la colonisation française, de territoires appartenant au Maroc.

Une peine de cinq ans de prison ferme assortie d'une importante amende a été requise contre M. Sansal en 2025.

Bénéficiant de la grâce du président algérien, grâce à l'intervention de l'Allemagne, il a été libéré en novembre de la même année. Il a regagné ensuite la France.

Son roman "2084 : la fin du monde" (Gallimard) a été récompensé du Grand Prix du roman de l'Académie française en 2015.

