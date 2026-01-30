Sénégal: Le directeur général de l'ARCOP - 'Il ne sera plus possible de faire de la surfacturation, dans les prochains mois'

Dakar — Les entreprises nationales et les fournisseurs impliqués dans les marchés publics ne pourront plus faire de la surfacturation, "dans les prochains mois", grâce à des innovations que l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) est en train de mettre au point, a assuré son directeur général, Moustapha Djitté, jeudi, à Dakar.

"Les opérateurs n'auront plus la possibilité de jouer avec les prix et de faire de la surfacturation", a soutenu M. Djitté lors d'un atelier de formation sur la commande publique.

"C'est une question que nous prenons en charge. Nous sommes en train de la régler définitivement", a-t-il assuré en parlant de la surfacturation.

L'ARCOP est en train de mettre au point des innovations grâce auxquelles il ne sera plus possible de recourir à cette pratique, a-t-il dit.

Selon Moustapha Djitté, l'Autorité de régulation de la commande publique travaille à ces innovations avec la collaboration de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, de la Direction centrale des marchés publics et de la Direction des moyens généraux de la présidence de la République.

"Le travail est très bien avancé. Il en est presque à sa fin", a dit M. Djitté, affirmant qu"'un cadre référentiel des prix" des objets et biens à acquérir par les entreprises du secteur public verra bientôt le jour.

"Il ne sera plus possible de faire de la surfacturation dans les prochains mois, voire dans les semaines à venir", a-t-il insisté.

"Nous avons entamé une réflexion depuis un an pour mettre en place une mercuriale de la commande publique", a dit le directeur général de l'ARCOP.

"Il s'agira de prendre toutes les mesures adéquates afin d'éviter que, pour les besoins de la commande publique, des opérateurs puissent éprouver le malin plaisir de recourir à la surfacturation", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Moustapha Djitté suggère aux fournisseurs désireux de contribuer aux marchés publics d'unir leurs efforts pour augmenter leurs capacités et accroître leur crédibilité, afin d'être associés à la commande publique. "Vous avez l'obligation de vous mettre ensemble, si vous voulez participer à la commande de l'État", leur recommande-t-il.