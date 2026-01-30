Porokhane — Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a invité jeudi les usagers de la route à "faire davantage preuve de prudence" pour éviter les accidents de la circulation en cette période de célébration du Magal de Porokhane, a appris l'APS.

"On ne s'autoglorifie pas, parce que nous sommes encore en plein milieu de la célébration du Magal de Porokhane. Mais, d'après les informations reçues de mes services, tous les pèlerins sont bien arrivés. Nous demandons aux usagers de la route, comme ils l'avaient fait à l'aller, de redoubler d'efforts après l'évènement", a-t-il notamment lancé.

Plus de 500 gilets ont été remis par ses services à des agents de la circulation prépositionnés sur les différents axes routiers qui mènent vers Porokhane. Une façon, selon le ministre, de "casser" la vitesse des automobilistes.

M. Diémé s'exprimait en marge de la cérémonie officielle organisée dans le cadre de la célébration annuelle du Magal de Porokhane, un événement religieux dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1866), mère du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927).

"Les nombreux cas d'accident de la circulation inquiètent tous les citoyens et beaucoup d'entre eux m'interpellent sur la situation, même si je suis informé de tout ce qui se passe. Il faut que les chauffeurs, professionnels ou particuliers, aient conscience qu'une fois sur la route, leurs vies sont en danger", a signalé le ministre des Transports terrestres et aériens.

"L'Etat est toujours dans son rôle régalien, même si sur chaque situation, sa responsabilité est engagée par certains citoyens", a dit Yankhoba Diémé.

"Dans les jours à venir, plusieurs réformes seront apportées sur instructions du chef de l'Etat et l'encadrement du Premier ministre Ousmane Sonko. D'ici mercredi prochain, les mesures envisagées dans le cadre des états généraux des transports publics seront publiées. Il sera de même pour les mesures d'urgence conservatoires à prendre par rapport aux véhicules les plus impliqués sur les accidents de la route", a assuré le ministre.

Pour lui, ces mesures d'urgence conservatoires seront axées sur la vitesse, l'absence de respect du code de la route et sur les obligations de l'Etat face à cette situation.

"La vie humaine est sacrée et nous nous engageons à jouer notre partition pour la sécurisation des routes. Ce sont les chartes qui l'organisent et tous les contrevenants à ces chartes seront sanctionnés comme ça se fait dans les pays qui ont réglé ces problèmes d'accident de la circulation", a insisté Yankhoba Diémé.

Il a signalé que mardi prochain, une réunion aura lieu sous l'égide du ministère des Transports terrestres et aériens, avec tous les acteurs du secteur des transports pour une "grande communication" autour de ce phénomène des accidents de la circulation.

"Les conclusions de ces travaux seront remises au chef de l'Etat", a-t-il indiqué.