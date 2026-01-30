Dakar — Le Casa sports, Guédiawaye FC (GFC), Tenguenth FC (TFC), le Stade de Mbour ont rejoint, jeudi, les équipes qualifiées en 16èmes de finale de la Coupe du Sénégal.

Pour ces 32èmes de finale, le Casa sport a sorti (1-0) Modèle de Mbao, tandis que Guédiawaye FC a éliminé (1-0) le finaliste de l'édition précédente, le Jaraaf.

L'équipe de Tenguenth FC a dû se qualifier aux tirs au but (4-2) devant Médina FC. Dans le temps règlementaire, les deux équipes étaient à égalité (0-0).

Le Stade de Mbour a validé son billet pour les 16èmes de finale, en battant aux tirs au but (4-3) Espoirs de Guédiawaye, tandis que les équipes de Ligue 1, Wally Daan et Union sportive de Ouakam, ont été éliminées de la compétition.

Le détenteur de la Coupe du Sénégal, Génération foot, a validé, mercredi, sa qualification en écartant (2-1) Buillders FC.

- Voici les résultats des 32èmes de finale :

- Teranga SC-Essamaye (0-1), Penc Louga-Bloc 16 académie (1-0), Haayo Agam-Wally Daan (0-0, 5-4), Médina FC-Tenguenth FC (0-0, 2-4), GFC-Jaraaf (1-0), Modèle de Mbao-Casa sports (0-1), AS Douanes-Saloum (3-1), Espoirs de Guédiawaye-Stade de Mbour (0-0, 3-4), AS Kolda-Cambérène (1-1, 5-6), Dakar Sacré coeur-Sandiara FC (2-1), AS Kaffrine-Port (3-0), Ndar Académie-SONACOS (1-2), Thiès FC-ASSUR (2-0), Don Bosco-Guelwaars (1-0), Diamono Diourbel-Jamono de Fatick (4-0), Avenir de Mbacké- ASFA (1-0), Ndiambour-HLM (1-3), Amitié-Jeanne d'Arc (2-3), ES Grand Yoff-Gorée (0-3), Stade de Tharoye-Diambars (0-1), Génération foot-Builders FC(2-1), Oslo FA-FC Mama Guedj (2-1), NGB-DUC (0-1), Pikine-CNEPS excellence (3-0), AJEL-US Ouakam (0-0,4-1).