Sénégal: Coupe du Sénégal - Le Casa, GFC et TFC se qualifient en Seizième de finale , Jaraaf, Wally Daan éliminés

29 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Casa sports, Guédiawaye FC (GFC), Tenguenth FC (TFC), le Stade de Mbour ont rejoint, jeudi, les équipes qualifiées en 16èmes de finale de la Coupe du Sénégal.

Pour ces 32èmes de finale, le Casa sport a sorti (1-0) Modèle de Mbao, tandis que Guédiawaye FC a éliminé (1-0) le finaliste de l'édition précédente, le Jaraaf.

L'équipe de Tenguenth FC a dû se qualifier aux tirs au but (4-2) devant Médina FC. Dans le temps règlementaire, les deux équipes étaient à égalité (0-0).

Le Stade de Mbour a validé son billet pour les 16èmes de finale, en battant aux tirs au but (4-3) Espoirs de Guédiawaye, tandis que les équipes de Ligue 1, Wally Daan et Union sportive de Ouakam, ont été éliminées de la compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le détenteur de la Coupe du Sénégal, Génération foot, a validé, mercredi, sa qualification en écartant (2-1) Buillders FC.

- Voici les résultats des 32èmes de finale :

- Teranga SC-Essamaye (0-1), Penc Louga-Bloc 16 académie (1-0), Haayo Agam-Wally Daan (0-0, 5-4), Médina FC-Tenguenth FC (0-0, 2-4), GFC-Jaraaf (1-0), Modèle de Mbao-Casa sports (0-1), AS Douanes-Saloum (3-1), Espoirs de Guédiawaye-Stade de Mbour (0-0, 3-4), AS Kolda-Cambérène (1-1, 5-6), Dakar Sacré coeur-Sandiara FC (2-1), AS Kaffrine-Port (3-0), Ndar Académie-SONACOS (1-2), Thiès FC-ASSUR (2-0), Don Bosco-Guelwaars (1-0), Diamono Diourbel-Jamono de Fatick (4-0), Avenir de Mbacké- ASFA (1-0), Ndiambour-HLM (1-3), Amitié-Jeanne d'Arc (2-3), ES Grand Yoff-Gorée (0-3), Stade de Tharoye-Diambars (0-1), Génération foot-Builders FC(2-1), Oslo FA-FC Mama Guedj (2-1), NGB-DUC (0-1), Pikine-CNEPS excellence (3-0), AJEL-US Ouakam (0-0,4-1).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.