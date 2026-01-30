Afrique: CAN 2025 - Khady Diène Gaye détaille les leviers de performance ayant conduit au sacre des Lions

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a mis en avant l'engagement de l'État du Sénégal à offrir à l'équipe nationale de football des conditions optimales de performance, tout en veillant à une gestion rigoureuse et rationnelle des ressources publiques, en perspective d'un deuxième sacre à la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Le budget estimatif mobilisé pour cette compétition qui s'est déroulée au Maroc s'est élevé à 5 milliards 125 millions de francs CFA, un montant en nette baisse par rapport aux précédentes échéances majeures, notamment 6 milliards 500 millions FCFA pour la CAN 2021, 7 milliards FCFA pour la CAN 2023 et 11 milliards FCFA pour la Coupe du monde 2022, a indiqué Khady Diène Gaye.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop et la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, ont participé à cette rencontre avec des journalistes consacrée au bilan de la participation du Sénégal à la CAN.

Cette réduction des coûts traduit, a-t-elle expliqué, la volonté du gouvernement de concilier performance sportive et maîtrise des dépenses.

Dans un souci de transparence et de limitation des sorties de devises, la ministre des Sports a précisé que l'État s'était engagé à se déplacer avec un montant en espèces plafonné à 30 millions de francs CFA, le reste des dépenses étant effectué par voie de virement bancaire. Cette approche s'est accompagnée d'une planification plus rigoureuse des charges liées à l'hébergement, à la restauration, au transport et à la logistique, a-t-elle martelé.

Sur le plan de l'hébergement, elle a indiqué que la Confédération africaine de football (CAF) avait initialement mis à la disposition de l'équipe nationale 33 chambres et deux suites. Afin de renforcer le confort et les conditions de préparation des Lions, l'État du Sénégal a complété ce dispositif par 27 chambres supplémentaires, portant le total à 60 chambres au bénéfice des joueurs ainsi que des staffs technique et médical.

La ministre a également insisté sur la maîtrise de la taille de la délégation officielle, conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans un rapport transmis au ministère en charge des Sports. Dans cette dynamique de rationalisation, elle a précisé que les primes de performance sont exclusivement réservées aux joueurs ainsi qu'aux staffs technique et médical, à l'exclusion des autres membres de la délégation.

Soutien à Pape Thiaw et projection sur le Mondial

Évoquant la mobilisation autour de l'équipe nationale, Khady Diène Gaye a fait état de la présence de 300 supporters venus du Sénégal, issus des entités Allez Casa, Lébougui et 12e Gaïndé. À ce contingent se sont ajoutés entre 700 et 1 200 membres de la diaspora sénégalaise au Maroc, mobilisés avec l'appui des représentations diplomatiques.

Par ailleurs, Mme Gaye a réaffirmé le soutien du gouvernement à l'entraîneur national, Pape Thiaw, notamment face aux sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par la CAF. "L'entraîneur a agi en Sénégalais et en patriote", a-t-elle déclaré, saluant son engagement et son sens des responsabilités.

Elle a, dans la même dynamique, annoncé l'engagement de son département à revaloriser le salaire du sélectionneur, estimant que ce dernier a atteint "l'ensemble des objectifs contractuels", notamment la qualification à la Coupe du monde et la conquête du trophée continental. Elle a toutefois rappelé que l'interlocuteur officiel de la CAF demeure la Fédération sénégalaise de football (FSF).

La ministre en charge des Sports a assuré que le dispositif d'accompagnement et de performance mis en place sera reconduit en vue de la prochaine Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, afin de maintenir les Lions dans une dynamique de compétitivité durable au plus haut niveau.