Sénégal: Mlomp - Un forage de 200 millions FCFA inauguré à Ediamath pour améliorer l'accès à l'eau potable

Ediamath (Mlomp) — Le sous-préfet de Tendouck, Papa Sandène Sène, a procédé, jeudi, à l'inauguration d'un forage hydraulique d'un coût estimé à 200 millions de francs CFA, destiné à améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans le village d'Ediamath, "resté pendant près de cinquante ans sans réseau d'adduction d'eau", a constaté l'APS.

L'ouvrage a été réalisé grâce à un partenariat entre la commune de Mlomp, dans le département de Bignona (sud), l'État du Sénégal et l'ONG française Forages Sahel, spécialisée dans l'hydraulique villageoise.

S'exprimant lors de la cérémonie, le sous-préfet de Tendouck a rappelé que l'accès universel à l'eau potable constitue une priorité des autorités étatiques.

Il a salué l'appui des partenaires techniques et financiers, tout en exhortant les populations bénéficiaires à s'approprier l'infrastructure et à en assurer une gestion rigoureuse, en conformité avec la réglementation en vigueur, avec l'accompagnement de l'Office des forages ruraux (OFOR).

Le maire de Mlomp, Ansoumana Papis Diémé, a mis en avant l'anticipation du conseil municipal, marquée par la mise en place d'un comité local de pilotage, appuyé par l'autorité administrative, afin de garantir la durabilité de l'ouvrage.

Il a également souligné la formation de jeunes du village chargés de la gestion et de la maintenance du forage, insistant sur la nécessité d'une contribution communautaire. "L'eau n'est pas gratuite. Quand on parle d'eau, on parle de vie. Cette infrastructure participe au bien-être de l'ensemble de la population ", a-t-il déclaré.

Selon lui, Ediamath n'avait jamais bénéficié d'un accès à l'eau potable depuis sa création.

"Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement des partenaires et de l'État, nous avons pu réaliser ce que l'on peut appeler un véritable bijou ", s'est-il réjoui, soulignant le suivi rigoureux ayant accompagné toutes les étapes du projet.

De son côté, le président de l'ONG Forages Sahel, Bruno Charuel, a indiqué que son organisation, forte de plus de 40 ans d'expérience et de plus de 400 forages réalisés en Afrique de l'Ouest, a choisi d'intervenir au Sénégal après des contraintes rencontrées au Mali.

M. Diémé a précisé que le financement du projet provient des agences de l'eau françaises, à travers les contributions des usagers, avant d'appeler les populations à préserver cet investissement destiné à améliorer durablement les conditions de vie d'environ un millier de bénéficiaires.

Des populations du village d'Ediamath ont salué la mise en service de cette infrastructure, perçue comme un important levier de développement local et de cohésion sociale.