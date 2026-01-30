Sénégal: La Cour des comptes se dote d'un plan stratégique de développement pour les cinq prochaines années

Dakar — La Cour des comptes du Sénégal a élaboré un plan stratégique de développement (PSD) 2026-2030 pour moderniser et rendre ses services plus performants, en matière de contrôle des comptes publics notamment.

"La validation du [PSD] marque un nouveau départ de notre quête permanente de progrès dans la réalisation de notre ambition, qui est de faire de notre Cour des comptes une institution supérieure de contrôle performante [...] dans la gestion des finances publiques", a expliqué Mamadou Faye, son premier président, lors d'un atelier de "validation" du plan 2026-2030.

Ce PSD est "le fruit d'un processus interactif et inclusif", auquel ont pris part les employés de la Cour des comptes et des représentants de la société civile, a signalé M. Faye, affirmant qu'il a été élaboré dans "une démarche [...] de planification axée sur les résultats".

Selon lui, le PSD 2026-2030 prend en compte les résultats "tangibles" d'un précédent plan, celui mis en œuvre par la Cour des comptes de 2020 à 2024. Mamadou Faye juge nécessaire de corriger les "insuffisances" relevées dans le rapport d'évaluation du plan stratégique 2020-2024.

Ces insuffisances sont essentiellement relatives au cadre juridique de la Cour des comptes, qui doit être révisé pour prendre en compte les nouvelles priorités de l'institution, selon Mamadou Faye.

Elles sont relatives en même temps à son cadre organisationnel, qui doit s'adapter aux mutations technologiques en cours, la transformation digitale notamment, dans le but d'améliorer les procédures de contrôle et de gestion, a dit M. Faye.

Le nouveau PSD prend en compte la publication des travaux de la Cour des comptes, ainsi que sa communication interne et externe.

"C'est sur la base d'un diagnostic sans complaisance, de la prise en compte des insuffisances et de ses exigences de transparence et de redevabilité, des besoins de consolidation de son leadership au plan international également, que la Cour a élaboré ce plan stratégique de développement", a-t-il souligné.

Le renforcement du cadre organisationnel et de la gouvernance interne est l'un des objectifs du PSD, a dit Mamadou Faye, ajoutant, parmi les résultats à atteindre, l'amélioration de la gestion des ressources humaines.

"Ce plan stratégique ambitieux et réaliste est notre boussole pour les cinq années à venir", a précisé M. Faye.

Le succès du plan stratégique de développement dépendra de la synergie des efforts des parties ayant contribué à son élaboration et de la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation, selon lui.